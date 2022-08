Exjefe policial “El Tigre” Bonilla se declara inocente de tráfico de drogas en Estados Unidos

Desde que fue extraditado el pasado mayo, Bonilla y la Fiscalía establecieron una serie de negociaciones para buscar un acuerdo de colaboración y culpabilidad. Hasta ahora no lograron un consenso, pero no se descarta que las discusiones sigan su curso.

Tras la captura de Bonilla se difundió la grabación de una llamada que el hondureño sostuvo con un agente de la DEA.

EL HERALDO accedió a la conversación que se presenta a continuación, para efectos de lectura a él se le denominará “TB”, y dos agentes de la Administración de Control de Drogas, Sandalio González (“SDEA”) y Bradley (“BDEA”), que buscaban negociar

SDEA: Sí, aló.TB: Aló, sí, muy buenos días.

SDEA: Buenos días, señor, ¿me escucha?

TB: Sí, lo escucho señor Sandy.SDEA: ¿Qué tal?, ¿cómo está?

TB: Por la voluntad de Dios, con salud y con vida.

SDEA: Qué bueno, me alegra, aquí tengo a mi compañero Bradley, aquí en la línea también, mira, solo quiero para empezar que sepa que no (en ese momento la llamada se interrumpió por unos instantes).

TB: ¿Qué no qué?

SDEA: No quiero que hables acerca de tu caso, tu culpabilidad o tu inocencia o de los testigos, nada por el estilo, esta llamada es solamente para saber qué es lo que usted quiere hacer y si usted se encuentra en algún peligro, o sea, si usted quiere venir a los Estados Unidos y colaborar, si usted quiere venir a los Estados Unidos y enfrentarse a los cargos o si no quiere venir y quedarse en Honduras, o se está queriendo ir a otro país y aconsejarse acerca de qué hacer en esas situaciones, ¿me explico?

TB: Yo creo que una de las cosas que ustedes están tratando, usted no se le olvide que está hablando con un general de la nación, no está hablando con ningún delincuente, ni está hablando tampoco con una persona que es culpable, usted está con “Brai” ahí y a “Brai” lo tengo identificado como uno de los conspiradores, justamente con una persona de acá, y yo no puedo estar hablando o contrarrestándome con mentiras, una conspiración que la han construido, eso es grave.

BDEA: No hable...

TB: No, eso es grave Sandy, eso es grave.

SDEA: No quiero, no es para hablar de eso...

TB: No es lo que usted quiere, Sandy, no es lo que usted quiera, es la verdad.

SDEA: Yo no soy un fiscal, ¿ok?

TB: Usted no es el fiscal, no, usted no es el fiscal, pero usted tiene también saber que yo en 35 años también soy un investigador, ¿y cómo es posible que un agente, un agente de esa prestigiosa agencia internacional, se presta a una conspiración, Sandy?

SDEA: No, no, no, no estamos hablando de eso, no vamos a entrar a ese tema ahora.

TB: Bueno, yo lo que le quiero decir es que yo tengo cómo demostrar que eso no es cierto, va, claro, estoy en peligro, eso es un hecho y estoy en peligro porque verdaderamente los delincuentes narcotraficantes de este Estado, de Honduras, saben que yo manejo información, que manejo la verdad y porque jamás he sido parte también de Juan Orlando, jamás.

SDEA: Cuando ya hay cargos y los cargos no se levantan en los Estados Unidos sencillamente y menos con confrontaciones y mentiras, es cuando hay suficiente evidencia para presentar cargos y la única forma de resolver eso es por medio de los abogados, uno se declara culpable y no va a juicio, perdón, no culpable y va a juicio o culpable.

TB: Bueno, yo le voy a decir una cosa.

SDEA: Son dos opciones.

TB: Bueno, yo le voy a decir una cosa, Sandy, y la verdad, pues, disculpe la insistencia, pero yo no puedo declararme culpable de cosas que no son ciertas, entonces si ustedes, si ustedes tienen la evidencia y le han dicho esto y lo otro, pues, bueno, yo contra ese tipo de cosas no puedo discutir.