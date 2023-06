Edwin Araque, presidente de Banhprovi: “Bancos están dispuestos a apoyar la medida del 0% de prima”

No obstante, ante las quejas que en el sistema bancario no se aplica el 0% prima, el titular de la institución, Edwin Araque , en entrevista con EL HERALDO y luego de una reciente reunión con el sector bancario, desmintió la situación sobre la disposición.

Como en toda institución, había demasiado personal, tuvimos que hacer una reorganización administrativa, crear nuevos perfiles, un nuevo manual de procedimientos, de puestos y salarios, establecer una tabla funcional para que sirva como rendimiento promedio para que el empleado siga creciendo. Reducimos 64 plaza duplicadas que no tenían funciones y eso me implicó un ahorro de 147 millones de lempiras el año pasado. Actualmente somos 322 empleados.

El aumento es que el se estipula por ley 9.8 y no hay alguien que haya pasado de eso porque surgen en las redes sociales que hubo aumento de 200%, eso es totalmente falso, ridículo y absurdo.

¿Por qué cree que se dan estos comentarios en su contra?

Es típico, soy un funcionario y soy muy implacable con la gestión pública, pero también soy tolerante con los detractores porque son personas mediocres que no saben qué hacer, no pueden discutir conmigo de frente y por eso usan las redes sociales para descargar toda su frustración porque son personas que no han crecido profesionalmente. Yo lamento que estén en esa situación y pienso mejor en las cosas correctas que yo estoy haciendo y mi equipo, no me ocupo de lo que piensan ellos porque sé que están pensando en forma negativa para transmitir desánimo y morbosidad al público.

¿Pero sabe de dónde vienen y por qué?

Como no, conozco a las fuentes, están ahí en las redes sociales, pero eso es darle importancia a lo que no lo tienen. Son personas que no tienen nivel académico y si no ha pasado ni el colegio cómo va a discutir con una persona con 40 años de experiencia y formación, con maestría en universidades del exterior, eso sería rebajarme, yo lamento su frustración.

¿Edwin Araque ha recibido amenazas?

Las amenazas son permanentes, trabajo en un banco donde tocamos intereses fuertes. Las amenazas del año pasado están en proceso de investigación, yo hice mi denuncia en los Derechos Humanos y en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).