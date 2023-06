Preguntas y respuestas para adquirir una vivienda con fondos Banhprovi

Además, que para facilitar los requisitos para los hondureños que aspiran a tener su propio hogar, las tasas de interés del 4% y del 7% serán fijas durante los años que dure la deuda y no escalonadas como eran hace algunos meses. Por otro lado, se anunció que no se tendrá que pagar ninguna prima para obtener los fondos.

Asesor de Banhprovi: No, como banco queremos que las personas cuenten con su vivienda, pero en un lugar seguro, donde no haya riesgo de delincuencia o en zonas donde no haya riesgo de inundaciones, deslizamientos, etc. Pero quien va a determinar eso es el intermediario (institución financiera) a través de un mapeo de la zona.

Asesor de Banhprovi: Tener deudas no es una limitante para aplicar a los fondos Banhprovi, pero es necesario que al sumarlas, estas no afecten la capacidad de cubrir las demás necesidades y que a la vez quede un porcentaje libre para la cuota que deberá pagar por el préstamo. Por otro lado, el ciudadano debe tener un buen historial crediticio para ser elegible.

Asesor de Banhprovi: Si su solicitud fue denegada anteriormente por no cumplir con todos los requisitos, pero tras las nuevas disposiciones de Banhprovi cree que podría aplicar nuevamente puede hacerlo sin ningún problema. Pero si ya fue beneficiario no puede volver a aplicar.

Ya a través del segundo piso (banca privada) el proceso puede variar, pues ellos sirven como intermediarios y cumplen procesos diferentes.

11. ¿Hay un límite de edad para poder aplicar?

Asesor de Banhprovi: Los productos financieros no establecen un límite, no hay un producto financiero que diga “este producto o programa es para personas de determinada edad”, pero esto puede verse limitado en el análisis financiero que se haga al momento de aplicar, pues se debe evaluar que las personas tengan garantía de continuar pagando los productos financieros a 30, 20 o 10 años, dependiendo el cálculo que se haga.

12. Se anunció que los hondureños que están en el exterior podrán acceder a créditos con Banhprovi, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir?

Asesor de Banhprovi: Este es un producto que se está evaluando, no están definidas las posiciones bajo las cuales se va a atender, hay cosas legales que se tienen que coordinar con Servicio Exterior, entre otros entes, pero sí es una iniciativa de Banhprovi.

13. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los comerciantes individuales para aplicar a préstamos de Banhprovi?

Asesor de Banhprovi: Todo comerciante individual puede aplicar si cumple con los requisitos, la diferencia es que algunos van a tener que presentar estados financieros, constancias y todo documento que demuestre sus ingresos, permisos de operación, entre otras cosas. Cada caso puede ser diferente.

14. ¿Puede alguien a quien le heredaron una casa aplicar a créditos Banhprovi para el sector vivienda?

Asesor de Banhprovi: La respuesta es no, pues si en catastro aparece como que ya tiene vivienda y por ende la constancia de no poseer bienes inmuebles dirá que posee una vivienda, entonces no aplica, ya que el fin del programa es que el que no tiene pueda tener una casa y no tenemos actualmente un programa de segunda vivienda.

15. ¿Si una persona ya obtuvo un préstamo con Banhprovi en años anteriores y las cuotas quedaron escalonadas, harán una revisión de su caso para aplicarle la cuota fija que se ofrece en este momento?

Asesor de Banhprovi: No, pues no se puede trasladar el beneficio a casos anteriores, ya que eso significaría comprar una deuda. Si ya gozó del beneficio de Banhprovi no puede gozar dos veces y ellos ya tienen un contrato establecido.

16. ¿Quiénes no aplican a los préstamos de Banhprovi?

Asesor de Banhprovi: Quienes ya hayan gozado de créditos para vivienda, pues siempre consultamos en la base de datos de Banhprovi si ya fue beneficiario anteriormente.

Quienes pretenden comprar o construir en zonas de riesgo.

Quienes no puedan justificar los ingresos requeridos para ser acreedores del préstamo.

Y quienes no tengan un buen comportamiento crediticio, es decir, los que tengan un estatus negativo en la central de riesgo.

17. ¿Cuánto es lo mínimo que debe ganar alguien para aplicar a los fondos de vivienda social y para los fondos de vivienda media?

Asesor de Banhprovi: Para los fondos de vivienda social serían dos salarios mínimos y para vivienda media debe ser mayor a dos salarios mínimos.

18. ¿Hay posibilidades de que al llegar un nuevo gobierno la tasa de interés fija cambie a una escalonada o cambie el número de años máximo para pagar?

Edwin Araque: Cada prestatario debe tener la plena seguridad que este es un contrato entre dos partes, entre Banhprovi y el prestatario, nadie le puede modificar las condiciones, ningún gobierno, porque ya está pactado.