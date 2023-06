Anuncio de 0% de prima en préstamos de Banhprovi choca con políticas de bancos

La justificación es que la medida de Banhprovi no es obligatoria y, por otro lado, que no les ha sido comunicada por sus superiores. “Sabemos lo que Banhprovi dijo, pero aquí en el banco todavía no nos han mencionado nada”, comentó una asistente financiera a través de una llamada.

Además, sostuvo que ahora las personas no deberán incurrir en un primer préstamo para conseguir la prima de su casa o pasar meses ahorrando para lograrlo, pues “la presidenta (Xiomara Castro) analizó esta situación y dio instrucciones precisas que, como son fondos públicos, pues financiar el 100%. Y eso implica que los prestatarios tengan 0% de prima”.

Al consultarle por qué algunas instituciones de crédito no cumplen con no pedir la prima, Araque afirmó: “Ya está claro en la circular que es cero prima, pero puede llegar un cliente voluntaria y libremente y decir que quiere pagar una prima, eso sí es permitido, pero ellos no pueden exigir prima, porque sino no se les sueltan los financiamientos (desde Banhprovi)”.

Además, dijo que desconoce que esto esté ocurriendo y aseguró que realizarán una investigación para determinar qué instituciones incumplen la medida.