Droga hallada a agentes de la DAET en una casa: Didapol inicia investigación

San Pedro Sula, Honduras.- En una vivienda de seguridad ubicada en la residencial Villas Mackey, en San Pedro Sula, se hallaron drogas y municiones que presuntamente estarían relacionadas con decomisos y cuyo manejo no habría seguido los protocolos establecidos.

Tras lo ocurrido, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol) inició una investigación contra dos agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), quienes habitaban en la vivienda.

El director de la DAET, Jorge Daniel Molina, confirmó el hallazgo de 167 puntas de cocaína, 162 puntas de piedra, 132 bolsitas de marihuana, un paquete de marihuana y 181 municiones que, según indicó, no corresponden a los oficiales de la Policía Nacional.

La Didapol investigará a los agentes, presuntamente vinculados con el ocultamiento de sustancias ilícitas en la vivienda, para determinar si existe la comisión de faltas disciplinarias y deducir las responsabilidades administrativas correspondientes.

En un comunicado, la Didapol informó que designó un equipo de investigadores en la sede regional norte para desarrollar las diligencias correspondientes.

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El equipo asignado será el encargado de realizar las indagaciones pertinentes y esclarecer los hechos que involucran a los funcionarios policiales.

“Esta dirección determinará si existe o no la posible comisión de faltas”, cita el comunicado.