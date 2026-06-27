Domingo dejará lluvias aisladas en cinco regiones de Honduras

El pronóstico indica que las precipitaciones se presentarán en las regiones Oriente, Norte, Occidente, Centro y el sector sur de la zona norte, mientras el resto del país mantendrá un ambiente mayormente estable.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas predominarán este domingo 28 de junio en la mayor parte de Honduras, aunque el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos débiles aislados en cinco regiones del territorio nacional.

"Debido al viento acelerado del este que estará transportando humedad desde el mar Caribe, pues nos estaría dando como consecuencia lo que son lluvias y chubascos débiles aislados", explicó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto al estado del mar, el litoral Caribe registrará un oleaje de entre uno y tres pies, con alturas de hasta cuatro pies en el sector del Golfo de Honduras.

En el Golfo de Fonseca, el oleaje se mantendrá entre dos y cuatro pies de altura durante la jornada.

Las temperaturas más elevadas del país se pronostican para Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán los 38 grados. En contraste, Intibucá reportará la máxima más baja, con 24 grados.

En el resto del territorio, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara tendrán máximas de 33 grados; Colón, La Paz, Lempira y Olancho llegarán a 32 grados; mientras que Comayagua, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque y Yoro alcanzarán 31 grados.

Copán y Francisco Morazán registrarán máximas de 30 grados, El Paraíso llegará a 29 grados e Intibucá permanecerá como el departamento más fresco, con una mínima de grados.

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