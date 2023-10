Director del IHSS, Gaspar Rodríguez, renuncia al reajuste salarial de 64 mil lempiras

“Me debo a esta institución, la cual me ha brindado los medios de vida para sacar adelante mi familia, y a la cual me he entregado y siempre me entregaré totalmente, dado que es el garante para la seguridad social en Honduras y que como luchador social ese es el fin primordial”, menciona.

El médico, además, resalta que están en la lucha por una nueva Ley Integral de Seguridad y Protección Social, “ya que la anterior fue derogada llevándose consigo muchos de los ingresos económicos que permitían a la institución financiar los servicios de salud”.