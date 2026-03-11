  1. Inicio
  2. · Honduras

Diputada pide incluir productos de gestión menstrual en la canasta básica

La parlamentaria justificó que la intención es facilitar el acceso de los productos como toallas higiénicas desechables y reutilizables, tampones, compresas, ropa interior absorbente

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 06:40
Diputada pide incluir productos de gestión menstrual en la canasta básica

La propuesta fue presentada por la vicepresidenta del Congreso Nacional, Karla Figueroa (La primera a la izquierda de la fotografía).

 Foto: David Romero/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La vicepresidenta del Congreso Nacional, Karla Figueroa , presentó una iniciativa de ley para incluir los productos destinados a la gestión menstrual dentro de la canasta básica de consumo, con el objetivo de garantizar su acceso a mujeres y menores en el país.

La propuesta establece que la Secretaría de Desarrollo Económico deberá incorporar estos productos en la canasta básica, en el marco de sus competencias, para asegurar su disponibilidad y facilitar el acceso a quienes los necesitan.

Educación, Congreso y Seguridad acuerdan fortalecer formación cívica de estudiantes

De acuerdo con el proyecto, entre los productos considerados para la gestión menstrual se encuentran las toallas higiénicas desechables y reutilizables, tampones, compresas, ropa interior absorbente, protectores diarios, esponjas y copas menstruales, así como cualquier otro artículo destinado al manejo higiénico y seguro del ciclo menstrual.

En la exposición de motivos se argumenta que la incorporación de estos productos en la canasta básica busca garantizar el derecho a la salud menstrual de mujeres y menores menstruantes, además de contribuir a la reducción de brechas de desigualdad y promover avances hacia la igualdad de género en el país.

Diputadas presiden sesión del Congreso Nacional y la palabra es exclusiva para las mujeres

La iniciativa deberá ser discutida por los diputados del Congreso Nacional de Honduras antes de continuar su proceso legislativo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias