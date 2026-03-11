Diputada pide incluir productos de gestión menstrual en la canasta básica

Tegucigalpa, Honduras.- La vicepresidenta del Congreso Nacional, Karla Figueroa , presentó una iniciativa de ley para incluir los productos destinados a la gestión menstrual dentro de la canasta básica de consumo, con el objetivo de garantizar su acceso a mujeres y menores en el país.
La propuesta establece que la Secretaría de Desarrollo Económico deberá incorporar estos productos en la canasta básica, en el marco de sus competencias, para asegurar su disponibilidad y facilitar el acceso a quienes los necesitan.
De acuerdo con el proyecto, entre los productos considerados para la gestión menstrual se encuentran las toallas higiénicas desechables y reutilizables, tampones, compresas, ropa interior absorbente, protectores diarios, esponjas y copas menstruales, así como cualquier otro artículo destinado al manejo higiénico y seguro del ciclo menstrual.
En la exposición de motivos se argumenta que la incorporación de estos productos en la canasta básica busca garantizar el derecho a la salud menstrual de mujeres y menores menstruantes, además de contribuir a la reducción de brechas de desigualdad y promover avances hacia la igualdad de género en el país.
La iniciativa deberá ser discutida por los diputados del Congreso Nacional de Honduras antes de continuar su proceso legislativo.