Diputada pide incluir productos de gestión menstrual en la canasta básica

Tegucigalpa, Honduras.- La vicepresidenta del Congreso Nacional, Karla Figueroa , presentó una iniciativa de ley para incluir los productos destinados a la gestión menstrual dentro de la canasta básica de consumo, con el objetivo de garantizar su acceso a mujeres y menores en el país.

La propuesta establece que la Secretaría de Desarrollo Económico deberá incorporar estos productos en la canasta básica, en el marco de sus competencias, para asegurar su disponibilidad y facilitar el acceso a quienes los necesitan.