Dictan sobreseimiento definitivo a exmagistrados acusados en desvío de fondos de la UNAH

En una nota de prensa, el Poder Judicial explicó que el fallo a favor del Sindicato de Docentes de la UNAH (Sidunah) fue emitida por la Sala Constitucional de la anterior CSJ. Es decir, por exmagistrados del período 2009-2016.

”Los señalados actuaron conforme al artículo 64 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en su tercer párrafo con las facultades prerrogativas de la autoridad que lo designó y para que se diera el debido cumplimiento a lo mandado por la Sala Constitucional anterior, en su sentencia emitida el 28 de julio de 2015”, destacó el comunicado.

Por otro lado, el Ministerio Público tiene tres días hábiles para interponer un recurso de apelación a la Corte de Apelaciones, la cual se encargará de confirmar o revocar la resolución.

“Es una acusación sin sustento. No sé por qué nos incluyeron, no sé porque estamos en ese proceso porque se ha constatado en la audiencia con las diferentes pruebas aportadas que no hay ningún elemento que lleve a pensar que hubo un delito”, declaró el exmagistrado Jorge Abilio Serrano.