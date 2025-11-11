  1. Inicio
"Me tiene cansada, que deje de llorar": el mensaje de Ariela Cáceres a Milagro Flores

Ariela Cáceres hizo un llamado a su compañera Milagro Flores, quien en los últimos días se ha visto envuelta en polémicas amorosas con el creador de contenido conocido como Supremo

  • 11 de noviembre de 2025 a las 11:43
Milagro Flores y Supremo han acaparado los titulares de farándula luego de que él fuera vinculado a “La Casa de Yeik 2”, donde compartió con una tiktoker salvadoreña.

 Fotos: Redes sociales
Desde entonces, diversos rumores han provocado que Flores se muestre triste en redes sociales e incluso rompiera en llanto durante una emisión del programa ¡Qué viva la vida!, cuando sus compañeros intentaron abordar el tema.

 Foto: Redes sociales
Cuando se le preguntó sobre su situación con Supremo, Milagro lloró y expresó que no estaba lista para hablar del asunto. Tras ese episodio, Ariela Cáceres reaccionó con un comentario.

 Foto: Redes sociales
“Me tiene cansada, que deje de llorar, ya mucho llora”, dijo Ariela Cáceres durante un debate en el programa.

 Foto: Redes sociales
“Milagro es inteligente y sabe lo que le genera en sus redes, algo que le factura. El detalle es que ella sabe que llora y le factura”, agregó la periodista.

 Foto: Redes sociales
Ariela también reconoció que entiende que Flores “factura más cuando llora”, pero advirtió que hay un límite: “Hay un punto en el que los seguidores se cansan”.

 Foto: Redes sociales
Las declaraciones de Cáceres encendieron rápidamente las redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron su postura, mientras otros consideraron que fue demasiado dura con su compañera.

 Foto: Redes sociales
Por su parte, Milagro Flores no se ha pronunciado directamente sobre el comentario, pero anunció que retomará su proyecto musical, pese a las críticas que ha recibido sobre su voz.

 Foto: Redes sociales
Con su regreso a la música, Flores aseguró que no busca fama, sino expresar sus sentimientos: “Solo necesito expresarme, porque donde las palabras no bastan, la música habla”.

 Foto: Redes sociales
Milagro Flores y Supremo jamás han confirmado un noviazgo, los dos han mantenido la postura de que solo "se están conociendo".

Foto: Redes sociales
