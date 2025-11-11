"Me tiene cansada, que deje de llorar": el mensaje de Ariela Cáceres a Milagro Flores

Milagro Flores y Supremo han acaparado los titulares de farándula luego de que él fuera vinculado a “La Casa de Yeik 2”, donde compartió con una tiktoker salvadoreña.
Desde entonces, diversos rumores han provocado que Flores se muestre triste en redes sociales e incluso rompiera en llanto durante una emisión del programa ¡Qué viva la vida!, cuando sus compañeros intentaron abordar el tema.
Cuando se le preguntó sobre su situación con Supremo, Milagro lloró y expresó que no estaba lista para hablar del asunto. Tras ese episodio, Ariela Cáceres reaccionó con un comentario.
“Me tiene cansada, que deje de llorar, ya mucho llora”, dijo Ariela Cáceres durante un debate en el programa.
“Milagro es inteligente y sabe lo que le genera en sus redes, algo que le factura. El detalle es que ella sabe que llora y le factura”, agregó la periodista.
Ariela también reconoció que entiende que Flores “factura más cuando llora”, pero advirtió que hay un límite: “Hay un punto en el que los seguidores se cansan”.
Las declaraciones de Cáceres encendieron rápidamente las redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron su postura, mientras otros consideraron que fue demasiado dura con su compañera.
Por su parte, Milagro Flores no se ha pronunciado directamente sobre el comentario, pero anunció que retomará su proyecto musical, pese a las críticas que ha recibido sobre su voz.
Con su regreso a la música, Flores aseguró que no busca fama, sino expresar sus sentimientos: “Solo necesito expresarme, porque donde las palabras no bastan, la música habla”.
Milagro Flores y Supremo jamás han confirmado un noviazgo, los dos han mantenido la postura de que solo "se están conociendo".