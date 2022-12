Diana Rivera: sobreviviente de violencia que ahora clama ayuda para convertirse en ingeniera

“Había una terraza (en la casa donde vivían) y yo me ponía a orar, creo que de alguna forma Dios escuchó mis oraciones y puso en el corazón de mi tía que les dijera a mis abuelos que fueran por mí, pues en ese momento mi padrastro ya se estaba quedando sin dinero y hasta estaba perdiendo la razón porque comenzaba a consumir de la misma droga y mi mamá no trabajaba. Estábamosos en una situación bastante delicada y cambiaron muchas cosas porque yo me estaba criando sin valores y mis abuelos me enseñaron y cambiaron el rumbo de mi vida”, rememoró ahora con 20 años.

“Desde entonces él ha sido una de las personas que más me ha motivado. Él me impulsaba a seguir, a leer, a aplicar a becas, a creer en mí”, recordó Diana, quien antes de esa interacción con el profesional de la salud, jamás se planteó la necesidad de formarse después al terminar el colegio, pues estaba consciente de que carecía de condiciones económicas.

“Yo necesito cubrir todos los gastos de matrícula, unidades valorativas y permanencia en Siguatepeque”, enfatizó a EL HERALDO, al tiempo que pidió a las actuales autoridades de gobierno que puedan apoyarla dándole una beca de estudios o a instituciones con responsabilidad social, pues promete ser un agente de cambio para otros hondureños, como en su momento, lo fueron para ella.

“En un futuro yo me veo trabajando con comunidades, específicamente con los pueblos indígenas, ayudándoles con mi conocimiento para su desarrollo y la producción de sus alimentos”, dijo emocionada.

“Entiendo que en este momento estoy aquí, que de repente no son las mejores condiciones, pero que esto es temporal y que no es lo que yo quiero para mi vida, que yo quiero cosas diferentes, que quiero un estilo de vida diferente, quizá no lleno de lujos, pero sí con tranquilidad y seguridad y que aunque a veces hay muchas barreras económicas, se pueden superar. Sé que esto es temporal y sí voy a salir de aquí”, dijo motivada y esperanzada, al contar que de momento no ha podido matricularse para comenzar las clases en enero de 2023, pues le hace falta más de la mitad del dinero que necesita para pagar su carrera.

Si usted desea colaborar con el sueño de Diana Giselle Rivera Rodríguez, puede hacerlo donando al número de cuenta en Banco de Occidente: 214121227149 ó comunicándose con ella al teléfono +504 3346-8568.

Antes de despedirse de EL HERALDO, Diana quiso dejarle un mensaje de motivación a los jóvenes que como ella han sufrido la ausencia de sus padres o han sobrevivido a entornos de violencia y criminalidad.

“Quiero decirles que las cosas que han pasado no son culpa de ellos, pero que de las decisiones que tomen sí son responsables. Que estando con Dios todas las cosas cambian y podemos tener un estilo de vida diferente, pues Él nos puede abrir todas las puertas y aunque parezca que no hay salida o que no son nada en la vida, sí son algo y tienen mucho qué aportar al país y a sus comunidades. Crean en ustedes, crean en lo que son capaces, si aún no lo saben, anímense a descubrir lo que hay dentro de ustedes, no se estanquen... No siempre será cómodo, pero se puede y en el camino se van a encontrar personas, lugares y oportunidades para hacer cosas grandes y buenas”, fue su llamado.