En Día de la Niña, Plan Internacional lanza campaña para prevenir uniones forzadas

Tegucigalpa, Honduras.- Con mensajes de empoderamiento y llamados a la acción, niñas lideresas hondureñas encabezaron el lanzamiento de la campaña “Niñas Libres de Uniones Forzadas”, impulsada por Plan International en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el 11 de octubre. El encuentro reunió a niñas y adolescentes participantes de programas de liderazgo, quienes compartieron testimonios y reflexiones sobre una realidad que sigue afectando a miles de menores en el país: las uniones tempranas. “Queremos ser escuchadas, queremos decidir sobre nuestro futuro”, expresaron algunas de las asistentes durante el acto.

Aunque desde 2017, el Código de Familia establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin excepciones, las uniones infantiles y forzadas siguen presentes en Honduras. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA 2019), el 34% de las mujeres de 20 a 24 años se unió antes de cumplir los 18, una cifra que se eleva al 42% en zonas rurales. Los departamentos más afectados son Olancho, Santa Bárbara y Copán. Las causas detrás de esta práctica van desde la pobreza y las normas sociales arraigadas hasta la falta de oportunidades educativas. A ellas se suma el impacto de las redes sociales, donde algunas adolescentes conocen a sus parejas, lo que ha transformado la forma en que ocurren estas uniones. A nivel global, Plan International ha documentado que el problema persiste en distintas regiones. Un informe basado en testimonios de niñas y jóvenes de 15 países revela que el 63% no estudia ni trabaja, y que una de cada cuatro no tuvo voz en la decisión de unirse.