Detectan inconsistencias en más de 1,500 acuerdos de maestros Proheco

Añadió que por los momentos la Secretaría de Educación no iniciará un proceso de demandas contra los maestros involucrados, pero que de forma inmediata serán expulsados del sistema educativo público en cuanto el informe de investigación sea completado a nivel nacional.

El viceministro de Educación, Edwin Hernández, aseguró que dentro de las investigaciones en proceso se hallaron títulos, constancias de matrículas e historiales académicos que no fueron otorgados por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

EL HERALDO consultó la veracidad de lo denunciado con el coordinador de proheco, Víctor Antúnez, quien confirmó la información expuesta por la Secretaría de Educación.

“Muchos de ellos (maestros) nos han venido cobrando como si fueran licenciados y no tienen ni título. Nosotros no podemos contratar a personas por un incentivo que no tienen, de hecho están atentando contra los bienes del Estado”, manifestó.

Para Antúnez, una de las razones por las que los docentes han decidido falsificar sus acuerdos se debe al incremento de su salario, ya que con una titulación brindada por la UPN, sus beneficios aumentan.

“El salario de los maestros con peritos y bachilleratos es de 9,100 lempiras, pero al obtener la licenciatura aumenta casi a diez mil lempiras”, reveló.

Señaló que otro de los casos más frecuentes ha sido la utilización de la doble ficha laboral, es decir, gran parte de los involucrados en la falsificación de documentos han estado trabajando para Proheco y en otros espacios en la misma jornada, lo que representa un doble salario por devengar.

Con el objetivo de contrarrestar las irregularidades, las autoridades de Educación y maestros Proheco crearán un reglamento que permitirá moderar las condiciones para poder seleccionar a los docentes y definir bajo qué medidas serán contratados.

