El dengue deja un total de 4,841 casos en el país durante el primer semestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó que Honduras acumula un total de 4,841 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, por lo que llama a la población a reforzar las medidas de prevención. Del total de casos reportados, unas 80 personas presentaron complicaciones por haberse contagiado de dengue grave, mientras que el resto corresponde a pacientes con o sin signos de alarma. De acuerdo a los datos, en la semana epidemiológica 25 (del 21 al 27 de junio) se reportaron 236 nuevos contagios, pues durante la semana anterior Salud contabilizaba un total de 4,605 casos sospechosos.

Pese a que se registra un aumento de casos, las autoridades indicaron que el número de contagios este año son menores a los contabilizados el año pasado. A la misma semana epidemiológica del 2025 se habían contabilizado 9,088 casos de dengue, por lo que este año se refleja una reducción de casi un 47% menos de casos en comparación con el mismo período del año pasado. Pese a que el dato representa un impacto positivo de las medidas implementadas, las autoridades insisten en no bajar la guardia. Las autoridades recalcaron que el control del dengue depende en gran medida del compromiso ciudadano, especialmente en la eliminación o almacenaje de recipientes que acumulen agua. Además recomienda a la población tapar los recipientes, limpiar patios y evitar la acumulación de agua estancada en cualquier objeto. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, señaló que los municipios de Juticalpa y Catacamas continúan siendo de las zonas más afectadas, por lo que se declaró emergencia municipal ante el incremento sostenido de casos en las últimas semanas.