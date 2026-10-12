De “cartel” califica directivo del Cohep, Armando Urtecho, a lacúpula del CMH

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, declaró este lunes 12 de octubre que el “cartel” que dirige el Colegio Médico de Honduras (CMH) debería “ponerse la mano en la conciencia” ante la continuidad de las protestas del gremio.
“Creemos que el cartel que dirige el Colegio Médico debería de ponerse la mano en la conciencia. No están perjudicando al Gobierno ni perjudican al sector privado, perjudican al ciudadano común y corriente. Así que a ese cartel le mando este mensaje, y al secretario de Trabajo que se ponga las pilas e imponga la ley. Que se deje de cosas”, expresó Urtecho.
En ese sentido, señaló que el Código del Trabajo establece que los servicios sanitarios son esenciales, por lo que instó a la Secretaría de Trabajo a levantar actas contra quienes participan en las acciones que mantienen suspendida la atención médica.
Urtecho insistió en que corresponde a las autoridades laborales garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y aplicar las medidas correspondientes, independientemente de las críticas que puedan surgir por sus decisiones.
Las declaraciones se producen en medio de las protestas del gremio médico por sus demandas laborales, entre ellas el pago de salarios pendientes y otras reivindicaciones relacionadas con las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud.
Continuan las asambleas informativas
El Colegio Médico de Honduras (CMH), convocó a una nueva asamblea extraordinaria informativa a nivel nacional, mismas que se desarrollan de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con el propósito de exigir el cumplimiento de las demandas laborales y salariales del gremio.
Entre las principales exigencias de los profesionales de la medicina figuran el reintegro de médicos despedidos, el pago de salarios atrasados, la aplicación de reajustes salariales, la contratación de personal y mejoras en el sistema sanitario.
Mientras tanto, José Miguel Castillo, subsecretario de Salud, informó sobre el avance en los pagos, donde solo resta un 5% que presenta problemas. “El 95% de los médicos en asambleas informativas ya recibieron el salario adeudado”, confirmó.