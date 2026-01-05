Abogado de "Tony" Hernández defenderá a Nicolás Maduro y su esposa

Washington, Estados Unidos.- David Wikstrom, un experimentado abogado penalista con base en Nueva York, ha sido designado por el tribunal para representar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en su comparecencia inicial este lunes 5 de enero de 2026.

La pareja presidencial venezolana fue trasladada esta mañana desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hacia la corte federal de Manhattan, Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo y otros delitos graves. David Wikstrom fue asignado como abogado de oficio para la comparecencia inicial, donde asumirá la defensa técnica en esta etapa, que incluye la lectura formal de cargos, la verificación de derechos procesales y las primeras decisiones jurídicas de los acusados.

Según la información publicada en su página profesional, Wikstrom ha representado durante décadas a clientes en casos de negligencia lega. Tampoco es desconocido en casos que involucran a figuras políticas del continente americano. Su trayectoria incluye haber sido el abogado defensor de Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. "Tony" fue encontrado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico en octubre de 2019, y más tarde condenado a cadena perpetua más treinta años de cárcel en marzo de 2021.

El abogado Wikstrom cuenta con más cuatro décadas de experiencia en el sistema judicial estadounidense. En cuanto a su perfil profesional, ha representado durante años a clientes en casos de negligencia legal, responsabilidad por productos defectuosos, lesiones personales, consumo de alcohol y discriminación laboral. Se graduó de la prestigiosa Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) en 1980 y es miembro de organizaciones de élite como el New York Council of Defense Lawyers, que agrupa a los mejores abogados de defensa criminal de la ciudad. Entre 2008 y 2025, Wikstrom apareció en la lista de Super Lawyers de Nueva Jersey, y formó parte del listado de los “100 Mejores Abogados de Nueva Jersey” entre 2019 y 2020.

También ha ocupado cargos de liderazgo gremial, como expresidente del Colegio de Abogados del Condado de Union y de la Sección de Responsabilidad por Productos del Colegio de Abogados del Condado de Essex.

Con esa experiencia en su página profesional, el abogado deberá responder a los cargos de conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, delitos que, según la fiscalía, el exmandatario cometió durante más de dos décadas liderando el llamado "Cartel de los Soles".



