Distrito Central, San Pedro Sula y otras zonas sin luz este viernes 14 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de zonas que no contarán con energía eléctrica este viernes -14 de noviembre- en Honduras.
Barrios, colonias, residenciales y aldeas del Distrito Central, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Comayagua y Tela, Atlántida, son las zonas afectadas este día.
Los cortes de luz se deben a los trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión, mantenimiento general de la línea y del circuito, los cuales están programados desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. A continuación, se detallan las zonas mencionadas en el calendario.
Distrito Central, Francisco Morazán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
IHSS Santa Fe, Texaco Maya, col. Brisas de Olancho, col. Villa Unión, parte de la Cañada, El Picacho, Planta Potabilizadora El Picacho, El Hatillo km 6 hasta km 10, Residencial Pinares, Edificio Emaús, col. Villa La Estanzuela, La Cantera, Restaurante La Cumbre, Miralagos, Tres Hermanos, Entre Pinos, Iglesia El Hatillo, Academia Los Pinares, El Trigo, Sendero Nevada, Lomas del Hatillo, Carpintero, Casa Quemada, Cofradía, Zepate, Proyecto Victoria, El Carrizal, Los Plancitos, parte del Hatillo, Corralitos, El Piliguín, Las Trojes, Juncales, aldea Los Jutes, Limones, aldea Matasano y zonas aledañas.
Comayagua de 08:15 a.m. a 2:15 p.m.
Generación Coyolar, Generación San Alejo, Instituto Tecnológico Comayagua, col. San Miguel, col. 21 de Abril, col. Fco. Morazán, col. Los Ángeles, Villas Universitarias, Molinos de Honduras, Honduriesgo, Cervecería Hondureña, Centro de Salud San José, U.N.A.H. Regional Comayagua, res. Valle Dorado, Pepsi, Olam, Relleno Sanitario, Villamar Park, Alimentos Maravilla, Unilever, Palmerola, aldea San Nicolás, aldea Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, San José, Los Mangos, Villa de San Antonio, Las Mercedes, Las Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, aldea Pepineros, Compañía IAGSA, El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlá ntico, Alejandras, Atolera Yoselin.
San Pedro Sula, Cortés de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
BER-L206: Torre Condominios del Valle, col. Jardines del Valle IV, V Etapa, Residencial La Violeta, col. La Amistad, col. La Humildad, Iglesia Coreana, Cancha de Baseball, Residencial Villas del Sol, Torremolinos, Morgue Judicial, Escuela Saint Peter, Universidad Jesús de Nazaret, Campo de Softball Oscar Saybe, Club Defines San Sampedranos.
BER-L290: Rancho Coco.
BER-L283: col. Los Laureles, col. Country, col. Universidad, col. San José del Pedregal, col. El Pedregal, res. Valle Azul, res. Palma Real, Torre Banco del País, UNAH-VS, Mall Galerías del Valle, Supermercado Walmart, Escuela Trilingüe Europashule, Academia Americana, oficinas CIMEQH-CAPNOR.
Tela, Atlántida de 09:00 a.m. a 04:00 p.m.
Aldea Uluita, aldea Los Patos, aldea Los Cocos, aldea Morején, aldea Agua Blanca, aldea Peman, aldea La Fortuna, aldea La Unión, aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), aldea Agua Chiquita, aldea Los Cerritos (Laguna de Los Micos).