Distrito Central, San Pedro Sula y otras zonas sin luz este viernes 14 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de zonas que no contarán con energía eléctrica este viernes -14 de noviembre- en Honduras.

Barrios, colonias, residenciales y aldeas del Distrito Central, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Comayagua y Tela, Atlántida, son las zonas afectadas este día.

Los cortes de luz se deben a los trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión, mantenimiento general de la línea y del circuito, los cuales están programados desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. A continuación, se detallan las zonas mencionadas en el calendario.