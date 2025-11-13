Por segunda vez, CNE lanza proceso de contratación expedita para transporte de material electoral

El CNE sigue sin lograr el proceso de contratación a la empresa de transporte encargada de trasladar el material y las maletas electorales este 30 de noviembre

  • Por segunda vez, CNE lanza proceso de contratación expedita para transporte de material electoral

    Unión Latin Cargo, única oferente en la licitación del CNE para transporte electoral, anunció su retiro por retrasos e incumplimientos, por lo que se inició el proceso de contratación expedita.

     Foto: Archivo
  • 13 de noviembre de 2025 a las 06:24

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo 16 días para las elecciones generales en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE), vuelve a lanzar por segunda vez el proceso de contratación expedita para el servicio de transporte del material electoral tras primer intento sin éxito.

El pasado 8 de noviembre, el CNE inició con la contratación expedita para el servicio de transporte, donde solo la empresa Transporte Lazo acudió a presentar su oferta dentro del proceso.

La compañía presentó una oferta valorada en 86,970,456.70 lempiras, para encargarse del traslado de las maletas electorales y los kits tecnológicos en todo el país.

No obstante, por segunda vez, el CNE realizó la convocatoria a empresas de transporte de carga tras no lograr la adjudicación la empresa anterior.

Las bases del procedimiento ya se encuentran publicadas en el sitio web del CNE y en el portal HONDUCOMPRAS.

Retrasos del CNE provocan retiro de única oferente en licitación para transporte de maletas electorales

Según el comunicado oficial, la recepción de ofertas se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre a las 7:00 pm en las instalaciones del CNE, ubicadas en Barrio San Felipe.

La contratación expedita se utiliza en casos urgentes para garantizar servicios esenciales, como el transporte del material electoral, que permitirá el desarrollo del proceso del 30 de noviembre.

La contratación del servicio incluye el traslado de maletas electorales, kits tecnológicos y otros insumos desde el Centro Logístico Electoral hasta los centros de acopio municipal.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más