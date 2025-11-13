Por segunda vez, CNE lanza proceso de contratación expedita para transporte de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo 16 días para las elecciones generales en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE), vuelve a lanzar por segunda vez el proceso de contratación expedita para el servicio de transporte del material electoral tras primer intento sin éxito.

El pasado 8 de noviembre, el CNE inició con la contratación expedita para el servicio de transporte, donde solo la empresa Transporte Lazo acudió a presentar su oferta dentro del proceso.

La compañía presentó una oferta valorada en 86,970,456.70 lempiras, para encargarse del traslado de las maletas electorales y los kits tecnológicos en todo el país.