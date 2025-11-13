Por segunda vez, CNE lanza proceso de contratación expedita para transporte de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo 16 días para las elecciones generales en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE), vuelve a lanzar por segunda vez el proceso de contratación expedita para el servicio de transporte del material electoral tras primer intento sin éxito.
El pasado 8 de noviembre, el CNE inició con la contratación expedita para el servicio de transporte, donde solo la empresa Transporte Lazo acudió a presentar su oferta dentro del proceso.
La compañía presentó una oferta valorada en 86,970,456.70 lempiras, para encargarse del traslado de las maletas electorales y los kits tecnológicos en todo el país.
COMUNICADO No. 038-2025— CNE_HONDURAS (@CneHonduras) November 13, 2025
El CNE lanza nuevamente proceso de contratación expedita para el transporte del material electoral para las Elecciones Generales 2025 pic.twitter.com/O6murMbFQh
No obstante, por segunda vez, el CNE realizó la convocatoria a empresas de transporte de carga tras no lograr la adjudicación la empresa anterior.
Las bases del procedimiento ya se encuentran publicadas en el sitio web del CNE y en el portal HONDUCOMPRAS.
Según el comunicado oficial, la recepción de ofertas se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre a las 7:00 pm en las instalaciones del CNE, ubicadas en Barrio San Felipe.
La contratación expedita se utiliza en casos urgentes para garantizar servicios esenciales, como el transporte del material electoral, que permitirá el desarrollo del proceso del 30 de noviembre.
La contratación del servicio incluye el traslado de maletas electorales, kits tecnológicos y otros insumos desde el Centro Logístico Electoral hasta los centros de acopio municipal.