María Antonieta Mejía: Garantizar la certidumbre es “hoy o nunca”

Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, diputada y candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, llegará a Hablemos de Política para profundizar en una serie de temas que considera urgentes ante el escenario electoral del 30 de noviembre. Su enfoque se centrará en cómo garantizar certidumbre en un contexto marcado por tensiones institucionales, preocupaciones ciudadanas y alta expectativa pública. En esta conversación, la aspirante expondrá su lectura sobre los desafíos que atraviesa el país y explicará por qué la estabilidad democrática debe ser el punto de partida para cualquier proyecto nacional.

Según adelanta, la población necesita claridad sobre el rumbo político y sobre las condiciones en las que se desarrollarán los comicios. Mejía también presentará su visión sobre la importancia del voto masivo, al que describe como un mecanismo determinante para consolidar legitimidad y fortalecer la confianza ciudadana. Asimismo, adelantará las líneas generales de su propuesta de país, que —según sostiene— han surgido de sus recorridos, conversaciones con ciudadanos y del diagnóstico que ha construido sobre las principales necesidades nacionales.



Certidumbre electoral

Durante la entrevista, Mejía profundizará en su preocupación por la falta de claridad en el ambiente electoral, un elemento que considera vital atender antes de la jornada del 30 de noviembre. Afirmará que los hondureños necesitan señales firmes de transparencia y funcionamiento pleno de todas las instituciones vinculadas al proceso. Explicará que la incertidumbre institucional afecta la confianza pública y puede influir en la participación ciudadana, por lo que insistirá en la necesidad de garantizar procedimientos confiables y decisiones apegadas a la ley. Detallará por qué, desde su perspectiva, asegurar el orden y el respeto a los plazos es fundamental para que el país avance hacia un proceso estable. Mejía también abordará el papel de la ciudadanía en la construcción de certidumbre. Según adelantó, dedicará un segmento de la entrevista a insistir en el voto racional, consciente y masivo, como un ejercicio democrático clave para fortalecer la legitimidad del resultado. Para ella, el 30 de noviembre será una prueba de madurez cívica, y su mensaje se centrará en convocar a la población a participar activamente, sin dejar espacio para la apatía ni la desinformación.

Propuestas

En la entrevista, Mejía detallará las principales líneas de acción que impulsa dentro de la fórmula presidencial del Partido Nacional. Entre sus propuestas, destacará la necesidad de modernizar la infraestructura pública, mejorar la conectividad y promover políticas de descentralización que otorguen mayor capacidad de respuesta a los 298 municipios del país. Explicará que un Estado más cercano y eficiente es indispensable para atender de manera oportuna los problemas cotidianos de la población. Señalará que las alcaldías deben contar con herramientas reales para resolver situaciones de emergencia, impulsar proyectos de desarrollo y atender necesidades inmediatas. Además, discutirá la urgencia de una planificación territorial más estratégica, especialmente ante la vulnerabilidad derivada de fenómenos climatológicos. Para ella, la reorganización territorial no debe seguir siendo una acción reactiva, sino una política sólida y sostenida en el tiempo. Mejía adelantará que su propuesta se enfoca en fortalecer la gestión pública, eliminar improvisaciones y construir una administración estatal más técnica, más eficiente y más alineada con resultados.

Crisis política

La entrevista también incluirá un análisis de la crisis institucional que vive el país. Mejía expondrá su visión sobre el estancamiento legislativo, los conflictos entre órganos del Estado y las tensiones dentro del sistema electoral. Desde su perspectiva, explicará cómo estas dinámicas han debilitado la confianza ciudadana y han impedido avances en la agenda nacional. Abordará además las dificultades para alcanzar consensos en el Congreso y la importancia de retomar la normalidad legislativa para destrabar proyectos pendientes. En el foro también describirá cómo entiende el rol de la oposición en el contexto actual. Para ella, la responsabilidad principal es defender el marco legal, exigir que las instituciones funcionen y evitar que el ambiente político agrave la incertidumbre en las semanas previas a las elecciones. Mejía insistirá en que la ciudadanía espera claridad, transparencia y resultados concretos, y que la oposición debe contribuir activamente a garantizar un ambiente democrático estable.

Expectativas ciudadanas

Otro eje relevante de la conversación será el vínculo con la población. La candidata adelantará que abordará las preocupaciones que ha escuchado a lo largo de sus recorridos por los departamentos del país, especialmente de mujeres que solicitan más oportunidades, independencia económica y políticas públicas que reduzcan brechas históricas. Explicará que estas demandas han sido incorporadas a su agenda y que una de sus prioridades será promover condiciones que permitan mejorar el acceso a educación, empleo y seguridad para mujeres, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, señalará que la ciudadanía exige coherencia y liderazgo serio, y que la campaña debe responder a esa expectativa con propuestas viables y con una visión realista del país. Mejía presentará esta parte de su mensaje como un recordatorio de que el proceso electoral no solo define autoridades, sino también la manera en que se escuchan y atienden las necesidades de la población.

Lo que anticipa