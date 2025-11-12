Menotti Maradiaga destaca a Puerto Cortés como un potencial logístico de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- En la entrevista de este miércoles en Hablemos de Política de EL HERALDO, Menotti Maradiaga, empresario y directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, compartió su visión sobre los desafíos y oportunidades logísticas que enfrenta Honduras. Durante el programa, Maradiaga enfatizó la importancia de las próximas elecciones, instando a la población a votar masivamente el 30 de noviembre, ya que "es la mejor inversión que podemos hacer por Honduras".

Plan de emergencia para los primeros 100 días de gobierno

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la necesidad de un plan de emergencia para los primeros 100 días del nuevo gobierno. Maradiaga advirtió que, sin un plan claro, Honduras "va a seguir en lo mismo", destacando la decadencia económica, la falta de inversión y empleo. Subrayó la importancia de elegir ministros capacitados y de que el nuevo presidente o presidenta atraiga inversión de manera "fuerte y agresiva". El empresario también abordó la problemática de la continuidad en la administración pública, señalando que la rotación de personal capacitado cada cuatro años impide el desarrollo de planes a largo plazo. "Esa falta de preparación y esa falta de continuidad de las personas adecuadas son las que nos llevan a un retroceso y a que no nos veamos atractivos", afirmó. Propuso que los primeros 100 días sean de trabajo "24/7" y de diálogo con la empresa privada.

Infraestructura, aeropuertos y competitividad

En cuanto a la infraestructura, Maradiaga destacó la necesidad de fortalecer los puertos, especialmente Puerto Cortés, y de construir carreteras exclusivas para el transporte pesado. También profundizó en la modernización de aeropuertos como Palmerola y La Ceiba, y en la importancia de la seguridad jurídica para los terrenos aledaños al aeropuerto Ramón Villeda Morales. Para mejorar la competitividad, propuso capacitar la mano de obra en habilidades digitales y tecnológicas, y fortalecer las carreras técnicas de dos años en las universidades. "Honduras es privilegiado por contar con espacios que pueden volver más rentable el poder exportar e importar al país", aseguró. “Tenemos una ventaja enorme: desde Puerto Cortés podemos enviar mercadería directamente a su destino final en Estados Unidos sin pasar por todo el trámite aduanero. Solo hay dos puertos en América Latina, y uno de ellos es el nuestro”, destacó.

Simplificación de trámites administrativos