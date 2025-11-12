El futuro logístico de Honduras, la visión de Menotti Maradiaga

San Pedro Sula, Honduras.-El empresario y analista Menotti Maradiaga abordará en Hablemos de Política los principales desafíos logísticos de Honduras. La conversación se centrará en un tema crucial para el desarrollo de Honduras: la logística del país, incluyendo estrategias de competitividad, puertos y aeropuertos. Se analizará qué factores posicionan a Honduras en el radar mundial y cuáles lo alejan. Maradiaga hará un análisis sobre cómo debería funcionar el país desde la perspectiva empresarial y cómo sincronizar a todos los participantes y aristas de la nación.

Abordará las expectativas sobre lo que debería suceder en el país después del 30 de noviembre, independientemente de quién asuma la presidencia. Se discutirán las acciones que el próximo gobierno debería tomar en sus primeros 100 días para impulsar el desarrollo y la inversión, así como la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También se espera que hable sobre la necesidad de un plan de emergencia que deberá impulsar el próximo gobierno para la economía hondureña, la atracción de inversión, la digitalización y la simplificación administrativa.