Wenceslao Lara: “El PL puede hacer en Honduras lo que Bukele hizo en El Salvador”

San Pedro Sula, Honduras.- Durante su participación en el programa Hablemos de Política, el diputado liberal y candidato por Cortés, Wenceslao Lara, afirmó que su partido tiene “la capacidad de hacer en Honduras lo que Nayib Bukele hizo en El Salvador”, al referirse a la necesidad de recuperar la seguridad y la inversión extranjera para generar empleo. A lo largo de la conversación, Lara defendió que un liderazgo con determinación puede transformar la realidad de un país, siempre que se respete el Estado de derecho y se garantice la alternabilidad democrática. El diputado también presentó un paquete de propuestas para Cortés y el país, entre las que destacan la descentralización del presupuesto nacional, el impulso al empleo, la lucha contra la corrupción y la digitalización de la administración y servicios públicos. En materia de empleo propuso incentivos fiscales, tarifas energéticas competitivas y seguridad jurídica para atraer la inversión, así como firmar convenios, como el que firmó recientemente el presidenciable de su partido, Salvador Nasralla, con la Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Honduras (Planaponh) para invertir $16,000 millones en proyectos de desarrollo.

En el frente anticorrupción, Lara se mostró a favor de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y el tratado de extradición con Estados Unidos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También defendió la digitalización de trámites municipales como herramienta para eliminar "las coimas" y los retrasos administrativos que, según dijo, tienen un impacto directo en el desarrollo local. Acerca de su trayectoria, compartió que nació en San Pedro Sula, pero creció en Puerto Cortés, es licenciado en Administración Aduanera, tiene un diplomado en Comercio Internacional y amplia experiencia empresarial. Relató que la casa de su familia fue por muchos años la sede del Partido Liberal y que su padre fue alcalde de Puerto Cortés durante la guerra del 69, y que fueron precisamente las enseñanzas de su padre lo que lo montó a participar en la política hondureña. "Él sembró esa semilla en mi hermano Marlon y en mi persona, nos enseñó que era a través de la política, uno podía llegar a hacer obras para la gente, a servir a la gente", expresó. Destacó que suma dos periodos en el Congreso Nacional. El primero fue en 2006, durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, donde fue el segundo diputado con más votos en el departamento de Cortés. "Siempre lo llevo en mi corazón, ese recuerdo bonito, porque todo el departamento realmente nos apoyó", dijo.