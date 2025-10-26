¿Qué barrios y colonias de Honduras no tendrán luz este lunes 27 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central, Francisco Morazán y San Pedro Sula, Cortés, son las dos zonas que no contarán con energía eléctrica este lunes 27 de octubre en Honduras.
Según notifico la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los cortes de luz están programados desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde.
Los trabajos que se estarán realizando consisten en la instalación de equipos de seccionamiento y reubicación de una línea primaria particular. La ENEE compartió el calendario semanal donde podrás observar los días en que no tendrás suministro de energía en tu colonia.
Distrito Central, Francisco Morazán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Cámara de Comercio de Tegucigalpa, FUNDEVI, parte del Colegio María Auxiliadora, Office Depot, Plaza Marie, Torre Metrópolis, Plaza América, Torre BAC, Torre Davivienda, Universidad Metropolitana de Honduras, COLPROSUMAH, BANHPROVI, parte de la Col. Loma Linda Norte, Emisoras Unidas, Televicentro, La Curacao, Tropigas, Hotel Alameda, Colonia Reparto Mandofer, Almacenes Extra, Oficinas Loto, Bazar del Sábado, Comidas Rápidas Blvd. Juan Pablo, Autocheck Center, Hotel Holiday Inn, Banhcafé, Indufesa Do It Center y zonas aledañas.
Parte del bulevar Suyapa, residencial La Hacienda, CIMEQH, edificio Abriendo Brecha, Mall Multiplaza, hotel Intercontinental, PriceSmart, Bolsa Hondureña de Valores, Banpaís, Agencias Panamericanas, Canon, Tecnisa, Tovar López y Asociados, Hondured bulevar La Hacienda, hotel Minister, col. Florencia Norte, CICH, col. Florencia Oeste, Plaza Mónica, KFC, Pizza Hut, McDonald’s, Paseo Colonial y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Col. San Roberto de Sula, col. Luisiana, res. Costa Verde, col. Villa Ernestina (norte), col. Cacvil I y II, ZIP San José, col. Santa María, Villa Ernestina (oeste), sede Club Real España.