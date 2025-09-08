Cortes de energía este martes 9 de septiembre en Honduras: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía en el Distrito Central, San Pedro Sula y otras regiones del país, programados para este martes 9 de septiembre. Según el ente energético, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento general y mejoras en la red de distribución. A continuación el listado completo de zonas que estarán sin energía durante varias horas este martes 9 de septiembre.

Distrito Central: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Colonias: Villa Nueva, Feria del Agricultor, parte de colonia Pinos, aldea Villa Vieja, Motel Luxor, Monte Fresco, carretera a Danlí hasta El kilómetro 9, Jesús de La Buena Esperanza, Mirador de Oriente, residencial Villa del Campo, Pinares de Oriente, desvió a Tatumbla y zonas aledañas.

San Pedro Sula: 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Zip Calpules, Plantel Tropigas, Zip Castillo, Microenvases, Bodegas Waterhouse. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Colonias Altamira, Altiplano, aldea San Isidro, Vieja Primavera, Vieja Primavera II, Nueva Primavera, aldea Las Peñitas, Las Mesetas, Villa Eugenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de marzo, colonia Trejo IV Etapa, Inmude, City Mall, Power Chicken. Río Piedras, bulevar Suyapa, bulevar El Benque, bulevar El Centro (Oeste), bulevar El Benque (Este), Mercado Central, ENEE (Plantel El Centro), Registro Nacional de Las Personas. En estas zonas de la ciudad industrial los cortes de energía serán de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Punuare, Olancho: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Punuare, Arimis, Esquilinchuche, Potrero de Casa, Lajas, San Pedro de Catacamas, San Luis de Lajas, Boquerón, Aldea Tempiscapita, Guanabitas, Aldea La Cruz, Miras del Hombre y zonas aledañas. Colonia Del Valle, colonia San Sebastián (sur), colonia Calpules, colonia 15 de Octubre, colonia Mi Única Esperanza, colonia Ciudad Nueva, colonia Sandoval Sorto, colonia Reparto Lempira, colonia El Sauce, colonia La Pradera, colonia Planes de Calpules, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección General de Tránsito, Caderh, Copeco, central de abastos.

La Entrada, Copán: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio de Florida, Copán; las aldeas: Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro, Corozal y caseríos cercanos. Municipio de Macuelizo, Santa Bárbara: casco urbano de Macuelizo, Santa Bárbara y las aldeas: El Rosario, Las Delicias, El Manguito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre de Palmichal, Generadora Gersa y caseríos cercanos. Municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara: casco urbano de Nueva Frontera y las aldeas: San José de Tarros, El Oro, Trascerro, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos. Municipio de Azacualpa, Santa Bárbara: casco urbano de Azacualpa y las aldeas: Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote, San Antonio y los caseríos cercanos. Municipio de Quimistán, Santa Bárbara: aldea Las Crusitas y caseríos cercanos.

Olanchito, Yoro: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.