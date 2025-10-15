Los cortes de energía en Honduras para este jueves 16 de octubre: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía programados para este jueves 16 de octubre de 2025, Olancho, San Pedro Sula y otras regiones del territorio nacional. De acuerdo con la empresa energética, las interrupciones del servicio se deberán a trabajos de mantenimiento. A continuación el listado completo de los barrios, colonias, residenciales, aldeas y calles que estarán sin luz durante varias horas este jueves.

Valle de Ángeles, Francisco Morazán: 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Restaurante Las Tejitas, Restaurante La Florida, Hospital Adventista, Centro de Valle de Ángeles, Campo Scout, aldea El Tablón, aldea El Portillo, aldea Liquidámbar y zonas aledañas. Vallecillo, El Guantillo, Ciudad Satélite, aldea La Laguna, Mata de Plátano, Pueblo Nuevo, Agalteca, Chirinos, Trinidad Quebradas, Zinguizapa.

Juticalpa, Olancho: 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Toda Ciudad de Juticalpa, Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedez, Hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La Agao, Hotel Boquerón, La Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olancho, residencial Florida, Alcaldía Municipal, barrio de Jesús, barrio Belén, colonia Buenos Aires, barrio El Campo, Coyotepe, Tulín. Oficinas ENEE, SANAA, colonia El Recreo, colonia El Edén, colonia Miguel Barahona, colonia San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, residencial El Roble, colonia La Ceibita, colonia El Centro, colonia Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.

San Francisco de La Paz, Olancho 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, colonia Porvenir Norte, colonia Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La colonia, Santos Calix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, municipio de San Francisco de La Paz, Municipio de Gualaco. Municipio de San Esteban, Municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio El Rosario, municipio Yocón, municipio La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.

San Francisco de Becerra, Olancho: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Parte de La Morita, Parte de Las colonias, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El BiJagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer. Aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas

Catacamas, Olancho 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Ciudad Catacamas, residencial de Los Llanos 1, bulevar La Trinidad, residencial de Los Llanos 2, colonia 15 de Sep, bulevar El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial de Las Uvas, residencial de Garza Real, Parte del Barrio El Estadio, Parte de colonia Los Maestros, residencial de Rosales, Escuela El Sembrador, bulevar El Llano, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión, Talguá, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos. El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruaca, Comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, Todo el Municipio de Culmí y zonas aledañas.

Santa María del Real, Olancho: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Santa María del Real, generación distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.

San Pedro Sula, 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Colonia Maranatha, colonia Villa Ernestina Ii, colonia Durpasa, residencial Valle Escondido, colonia Brisas Del Polvorín, colonia Perfecto Vásquez, residencial Villas Del Valle, colonia Municipal, colonia El Periodista, colonia Villa Asturias, residencial Villa Asturias I, residencial Miguel Ángel Pavón I, colonia Miguel Ángel Pavón Ii. Colonia Brisas Del Merendón (Brisas Del Campo), colonia Brisas Del Polvorín, residencial El Paraíso, residencial El Paraíso, Caserío Hacienda San Antonio Caserío Hacienda San Jorge, Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega Walmart, Bodega Nestlé

Santa Bárbara: 9:00 a.m. - 3:00 p.m .

Agua Blanquita, Macholoa, Ceibita Sur, Tencoa, El Mogue Te, La Ceibita, Santa Rita De Oriente, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, El Aguacatal, La Zona, El Calvario, La Curva, Los Emilios, El Chaparral, Llano Del Conejo, Jilote, Farolito, Puente Cañas, barrio Arriba, barrio Abajo, barrio El Centro, Alfonso XIII. Hospital Sta. Bárbara Integrado, Galeras, Los Naranjos, Renovación 88, Bella Vista, La Invasión, Piedras Cargadas, El Escondido, El Ocote, Ojo De Águila, Los Rodríguez El Níspero: barrio El Ladino, barrio El Salto, aldea El Barbasco, caserío El Robledal, La Sabana, aldea Nueva York, Talleres Enee, campamentos Enee, embal Se El Níspero, Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz Arada: El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Boquerón, plan De La Tierra, Brisas De Oro, El Dante San Vicente Del Centenario: Loma De La Gata, barrio El Tanque, barrio Godínez, parque Central Nuevo Celilac: palo Verde, corral viejo, las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo Del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle De La Cruz, San Antonio San Nicolás: Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel Del Triunfo, El Descansadero, El Paso De Los Alap As, Cruz Grande, El Resumidero, Choldma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bul, Junta De Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Las Flores Atima: Lempa, San Pedrito, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buen A Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Hierbabuena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo El Naranjito: Pompoa Lempira: San Roberto

Sabá, Colón: 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Bulevar Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, colonia Alemán, Brisas de Monga, centro de Saba, colonia La Castellana, Choloemeña, colonia Suiza, colonia Las Palmas, colonia Palma Real, colonia Pradera I, II, III y IV, colonia La Standar, colonia Bella Vista, colonia Hábitat, bulevar Colombia, Monte Fresco, cooperativa Sabá. Aldeas: Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo, residencial de las Nerones, Copete I y II, Bohemia. 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita, El Cinco.

La Ceiba, Atlántida: 9:00 a.m. - 3:00 p.m.