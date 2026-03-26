Cortes de energía para este viernes 27 de marzo: ¿Qué zonas del país estarán sin luz?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica informó sobre los cortes de energía programados para este viernes 27 de marzo en las distintas zonas del país.

Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo de sus equipos técnicos.

En Cedros y Orica, entre otras zonas, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas este viernes: