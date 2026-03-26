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Cortes de energía para este viernes 27 de marzo: ¿Qué zonas del país estarán sin luz?

Tome previsiones: un mantenimiento general dejará sin fluido eléctrico en diversas zonas del país. Aquí los sectores afectados

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 13:31
Cortes de energía para este viernes 27 de marzo: ¿Qué zonas del país estarán sin luz?

La ENEE anunció cortes de energía para este viernes 27 de marzo.

 Imagen: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica informó sobre los cortes de energía programados para este viernes 27 de marzo en las distintas zonas del país.

Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo de sus equipos técnicos.

En Cedros y Orica, entre otras zonas, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas este viernes:

¿Cuáles son los derechos que tendrán los trabajadores por hora en Honduras?

Cedros, Orica, San Ignacio 7:00 am a 3:00 pm

Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepalés, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, Generación Distribuida Los Pinos I (Honduras Biomass Energy) y zonas aledañas

Choloma 9:00 am a 3:00 pm

Aldea La Jutosa, aldea El Ocotillo Occidental

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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