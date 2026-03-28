Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 28 de marzo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias personas inician su viaje por el feriado de Semana Santa este sábado 28 de marzo; no obstante, deben tomar las medidas necesarias si dejan sola su casa, para evitar daños en los electrodomésticos por los apagones o cortes programados. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica detalló cuáles son las zonas afectadas por los cortes de energía eléctrica este sábado. Son varias las zonas afectadas; los cortes, en su mayoría por mantenimiento, están programados hasta por un lapso de 5 horas. Aquí la lista:

Puerto Cortés de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

MAS-L352: Puerto Cortés (Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, Plantel Fertiagroh, Parque Acuático Safari, Bo. Medina, Quebrada El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, Col. Las Torres, Sector Cuerera, Col. Emsland, La Tequera, Col. Lempira, Col. Unión I, Col. Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, Plantel Seaboard Marine, Col. 9 de Diciembre, Col. Cerro Mar, Fertica, Cementerio Municipal, Col. Centenario, Agua Pingüino, Bo. Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, Callejón 3-H, Hospital del Caribe, Res. Caribbean Hills, IAMAT Export, Res. Sindicato Municipalidad, Oficinas Seguro Social, Res. Palma Real, Res. Magdalena, Res. El Doral, Río Mar I y II, Col. Brisas del Mar, Guameru, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, Sector Puente Piedra, Res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, Res. El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, Aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, Col. Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, Res. Costa Mar, Res. Vista Mar, Hacienda Los Ustariz, Omoa (Col. Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, Posta Policial de Tránsito, Tulián Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, Bombas de Agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad Omoa, en Omoa Bo. Las Lomas, Los Amates, Col. Costa Rica, La Suárez, Col. Marbella, Col. Brisas del Caribe, Col. Nicaragüenses, Esc. Marítima, Gases del Caribe, Bo. La Playa, Las Salinas, Bo. Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, Bo. San Antonio, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, Res. Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3, Milla 4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Res. Masca, Res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, Generadoras Hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos y Cortecito), Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores). MAS-L353: Puerto Cortés (Gasolinera Texaco Peaje, Gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, Oficinas de Tránsito, Plantel Botainer, Peaje de Puerto Cortés, Cementerio Caridad del Cobre, Res. Roma, Tramadé, Brisas de Tramadé, Col. Episcopal, El Record, ITT, Gasolinera Uno ITT, Res. Santa Isabel, Plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo, Relleno Sanitario, Chile Arriba, Brisas del Chile, La 46, Plantel Tropigas, Los Laureles, Col. 1 de Abril, Amigos del Campo, Banderas III, Chameleconcito, Col. Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, Entre Naranjos, Col. Episcopal, Valle en el Bosque, Plantel Seaboard Sealand, Plantel Desco, Plantel C.A.T.R., Terminal de Contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Casa Azul, Bullychampa, Plantel Exa, La Cabaña de Don Mario, Campana, Col. El Sauce, Tronconales, Col. San Roque, Col. Nueva Campana, Col. La Arrocera, Col. 6 de Mayo, Col. La Gran Vía).

Santa Rosa de Copán, Cucuyagua, San Pedro, La Unión Copán de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Municipio de Santa Rosa de Copán: Aldea El Derrumbo, Los Plancitos, Barrio Loma Linda, Colonia Santa Eduviges, Barrio Santa Rosa, Residencial María Auxiliadora, Barrio Santa Teresa, Barrio Progreso, Colonia Flores Saavedra. Pizza Hut El Centro, Distribuidora Occidental, CAME, Café Jireth, Despensa Familiar. Municipio de San Juan Opoa, Copán: Casco urbano de San Juan Opoa y las aldeas: La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, Polígono Industrial Copaneco y sus caseríos cercanos. Municipio de Cucuyagua, Copán: Casco urbano de Cucuyagua y las aldeas: El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros, San José de las Palmas, Séptimo Batallón de Infantería y sus caseríos cercanos. Municipio de San Pedro, Copán: Casco urbano de San Pedro y las aldeas: Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera, Bocadel Monte y sus caseríos cercanos. Municipio de Corquín, Copán: Casco urbano de Corquín y las aldeas: Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas, Potrerillos y sus caseríos cercanos.

Cucuyagua, Santa Rosa de Copán, Las Flores, San Marcos, Ocotepeque, Santa Fe de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.