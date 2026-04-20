Cortes de energía eléctrica programados para este martes 21 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) detalló cuáles son las zonas que se quedarán sin el servicio este martes 21 de abril. Son varias las zonas que se quedarán sin el fluido eléctrico este martes 21 de abril en diferentes municipios de Honduras. Los afectados deberán tomar las medidas necesarias ante la interrupción del servicio eléctrico. ¿Su colonia será afectada? Aquí los detalles.

Distrito Central de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.

Barrio San Jorge, El Álamo, colonia Atlantis, colonia Villa Española, Dirección Departamental de Educación, Instituto Central Vicente Cáceres, barrio La Granja, Hospital Centro Médico, Hospital Infantil Privado, Traumacentro, La Maradiaga, Plaza La Granja, Centro Urológico Hondureño, Corporación Flores, parte de la colonia El Prado, IHSS La Granja, Tiloarque, colonia Óscar A. Castro, colonia El Contador, Lomas de Tiloarque, Villas de Tiloarque, colonia Marbella, colonia Nueva Esperanza, parte de la colonia Nuevo Amanecer y zonas aledañas. Supermercados YIP, Autollantas Prado y zonas aledañas.

Gualaco de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parte del municipio de Gualaco, generación Hidrobabilonia, San Martín y Coronado, Toro Muerto, El Ciruelo, Pacura, Corral Viejo, Mata de Plátano, Santa María, municipio de San Esteban, Santa María del Carbón, aldea Cerro Verde, aldea Cerro Chele, aldea Las Trojas, aldea Las Delicias, aldea El Quebrachal, aldea Las Lomas, San Martín, aldea Limonal, aldea El Culuco y zonas aledañas.

El Progreso y Santa Rita de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Aldea La Sarrosa, aldea La Guacamaya, aldea El Bálsamo, aldea Los Portales, aldea Urraco Sur, aldea Cristo Rey, aldea Agua Blanca Sur. Santa Rita (barrios: San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro, 4 de Septiembre; colonias: Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villa Dela, San Miguel, Municipal, Los Campos, Brisas del Sur, Seden). Aldeas de Santa Rita: El Cacao, Guanchías Creek, Capulín, Quebrada Seca, Tapiquilares, Remolino. Comunidades de Santa Cruz de Yojoa (campos: Llano, Barranco, Bejuco, Olivo; aldeas: El Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda). Finca Guanchías.

Quimistán de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

El Higuito, San Marcos, Potrerillos, Las Flores, El Robledal, Chumbagua, La Flecha, El Ciruelo.

Santa Rosa de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Municipio de San Rafael, Lempira: casco urbano de San Rafael y las aldeas San José, El Roblón, Sinaí, Teocinte, El Higuito, San Antonio, Queruco, El Edén, Campanario, Las Delicias, Malapa, San Miguel, Agua Zarca, Los Lirios, Mogote, San Pedrito, Lagunetas, El Alto, Santa Lucía, Suyapa, Dolores, Las Brisas, El Aguacatillo, La Cañada, El Mango, Las Vegas y caseríos cercanos. Municipio de La Unión, Lempira: casco urbano de La Unión y las aldeas Nueva Paz, Macincal, Los Barrientos, Los Ponces, Los Ramos, Las Casitas, El Pinabetal, San Carlos, Las Peñas, Los Llanos, El Sitio, San Bartolo, Los Naranjos, Clínica La Unión y caseríos cercanos: Tablones, Guayabita, Taragual. Municipio de La Iguala, Lempira: aldeas Río Colorado, Río Blanco, Santa Lucía, Zapote, El Tablón, Guayavita, Las Pilas, La Joya, Derrumbado, La Montañita, Jacán, Las Brisas, San Miguel, La Laguna, Adobales, Las Olominas, Las Vegas, La Hacienda, El Patastillo, Buena Esperanza, Buenos Aires, Las Playas y caseríos cercanos.

San Pedro Sula de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.