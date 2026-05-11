Cortes de energía eléctrica programados para este martes 12 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas que se verán afectadas por la interrupción del servicio. Son varios los municipios que se quedarán sin energía eléctrica este martes 12 de mayo en Honduras: Distrito Central, Pespire, San Pedro Sula y otras. Los cortes están programados por trabajos de mantenimiento en estos lugares y la interrupción durará por un lapso de hasta cinco horas. A continuación la lista de las zonas afectadas

Distrito Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Barrio El Bosque, calle El Túnel, barrio El Edén, parte de barrio Guanacaste, Embajada de EE. UU., avenida La Paz, supermercados Más x Menos, barrio La Reforma, barrio El Manchén, barrio San Pablo, mercado San Pablo, Marina Mercante, canchas de basquetbol barrio Guanacaste, Escuela José Cecilio del Valle, Brisas del Picacho, colonia Viera, Hotel El Picacho, colonia Jacarandas, barrio Casamata, campus Unicah, cuartel policial Casamata, antiguos cines Aries y Tauro, parte de Reparto por Arriba, colonia Marichal y zonas aledañas. La Alambra, barrio La Leona, barrio La Ronda, barrio La Cabaña, Hospital Viera, Alcaldía Municipal del Distrito Central, cuartel San Francisco, parque y pasaje Valle, parque Finlay, parte de barrio Guanacaste y zonas aledañas.

Pespire, Valle de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Esquimay, aldea San Felipe, El Tablado, Pespire, Ojo de Agua, Central Hidroeléctrica Nacaome y parte de las aldeas La Venta, El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, San José, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, Ojo de Agua, La Joya, Las Marías, La Quesera, El Rombón, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.

Distrito Central de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Aldea Jutiapa, La Tigra, El Rosario, Los Planes y zonas aledañas.

San José de Colinas, Santa Bárbara de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

San José de Colinas (San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote), San Luis (Llamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules).

San Pedro Sula de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Barrio Morazán, colonia Las Vegas, colonia Esquipulas, residencial Andalucía, colonia Ideal, estadio Jaime Villegas, campo de fútbol Sergio Amaya, Diacero.

El Negrito, Yoro de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.