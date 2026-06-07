Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 8 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este lunes 8 de junio, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) planea varios cortes de energía por trabajos de mantenimiento.

El único municipio afectado será Puerto Cortés, donde varias zonas han sido incluidas en la lista de suspensión del servicio eléctrico.

El suministro de energía eléctrica estará interrumpido hasta por ocho horas, por lo que las personas afectadas deben tomar las medidas necesarias.