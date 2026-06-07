Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 8 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este lunes 8 de junio, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) planea varios cortes de energía por trabajos de mantenimiento.
El único municipio afectado será Puerto Cortés, donde varias zonas han sido incluidas en la lista de suspensión del servicio eléctrico.
El suministro de energía eléctrica estará interrumpido hasta por ocho horas, por lo que las personas afectadas deben tomar las medidas necesarias.
El corte iniciará a partir de las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta las 4:30 de la tarde, hora en la que se estima que el servicio será restablecido.
Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del servicio eléctrico y desconectar equipos electrónicos para evitar daños.
Puerto Cortés de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Puerto Cortés (sector hotelero y playas municipales, Hotel Costa Mar, Hotel Villas del Sol, gasolinera UNO, hospital del área, Cervecería Hondureña, Base Naval, restaurante El Delfín, Blue Bell, gasolinera Texaco Hércules, colonia El Samaritano, El Sofoco, La Laguna, barrio Pueblo Nuevo, kilómetro 5, kilómetro 6, La Roca, El Mirador, Nuevos Horizontes, 23 de Abril, Nueva Esperanza, 14 de Agosto, Brisas de la Laguna, barrio El Porvenir, callejón Nelly Brocato, barrio Río Mar y barrio Cieneguita).
Puerto Cortés de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Barrio La Curva, Empresa Nacional Portuaria (ENP) y barrio Laguna de Alvarado.
Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del servicio eléctrico y desconectar equipos electrónicos para evitar daños.