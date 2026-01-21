Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 22 de enero del 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Por trabajos de mantenimiento realizados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), varias zonas del país quedarán sin energía eléctrica este jueves 22 de enero de 2026. Varios municipios del departamento de Francisco Morazán se verán afectados por los cortes, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas correspondientes. A continuación, las zonas que deberán estar atentas a los racionamientos de energía, ya que en algunos lugares la interrupción superará las seis horas.

Guaimaca, Francisco Morazán, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

Barrios El Centro, Abajo y Arriba; aldeas Maranguiles, El Naranjal, La Bolsa, Ojo de Agua, La Mina, El Portillo, Pedernales, El Tablón, Villa Vieja; Concordia, El Barro, El Carrizal, El Nance, Juan Francisco, La Laguna, La Lima, Lavaderos, Sanquín, Terreros Blanco, Amaranguiles, Gones, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Ánimas, Los Cortes, Morán, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima, Campamento; Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Lepaguare, La Pita, Lepaguare Viejo, La Puerta Lepaguare, El Guanábano, El Zarzal, Santa Lucía, Las Flores, El Calpules No. 2, Tapaquile y zonas aledañas.

Cedros, Francisco Morazán, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepales, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, Generación Distribuida Los Pinos (Honduras Biomass Energy) y zonas aledañas.

Aldea Chilapa, Catacamas, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Toda la ciudad de Catacamas, residenciales Los Llanos 1 y 2, barrios La Trinidad, El Espino, El Llano y El Estadio (parcial); colonias 15 de Septiembre, Nueva Patria, Los Maestros (parcial), Agrícola; Teletón, aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, aldeas La Unión, Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecitos de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas.

Aldea Chilapa, Catacamas, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.

La Morita, Juticalpa, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Toda la ciudad de Juticalpa, estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, Hotel Boquerón, Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, residenciales Florida y El Roble, Alcaldía Municipal, barrios de Jesús, Belén, El Campo, El Centro, Las Flores, San Rafael; Buenos Aires, Coyotepé, Tulín, oficinas ENEE, SANAA, colonias El Recreo, El Edén, Miguel Barahona, La Ceibita; Sabaneta, 115 Brigada, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas. Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, colonia Porvenir Norte, Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión, Mangulile y zonas aledañas. Parte de La Morita, Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldeas Cayo Blanco, El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, Calpules, Sahara, La Concepción, Ciudad Mujer, La Empalizada, La Puzunca, Telica Abajo, San Francisco de Becerra, El Higuerito, El Encinal No. 2, Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, Laguna Seca, Tres Ceibas, Sabana Larga y zonas aledañas.

Río Hondo, Gualala, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba y Abajo, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Colonia Alemana, El Porvenir, Cacaulapa, La Alianza, Laguna INEA, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Hogar de Ancianos, Gualjoco, Inguaya, Lotificadora Guzmán, San Gaspar, Los Anises, Colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal, El Rodeo, Centro Penitenciario El Pozo, CECECAPA y zonas aledañas.

Santa Rosa, de 8:20 a. m. a 2:20 p. m.

Municipio de Santa Rosa de Copán, aldea El Derrumbo; municipio de Cucuyagua, barrios San Antonio, residencial La Ceiba y Villas del Sol; aldeas El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros, San José de las Palmas y caseríos cercanos.

San Pedro Sula, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.