Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 26 de abril en Hondura

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el calendario de cortes de luz programados para este domingo 26 de abril, como parte de sus trabajos operativos en distintas zonas del país.
Para esta fecha, la estatal eléctrica informó que las interrupciones del servicio únicamente se registrarán en el Distrito Central y San Pedro Sula, donde se ejecutarán labores técnicas en la red.
Las autoridades recomendaron a los residentes tomar las medidas necesarias, ya que los cortes podrían extenderse hasta por seis horas.
Asimismo, explicaron que estos racionamientos obedecen a trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar el servicio eléctrico.
Distrito Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Pepsi, Cargo Expreso, Parque Empresarial Loarque, Megalarach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, Fanasa y zonas aledañas.
Distrito Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Hondutel, Injupeemp, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería, edif. Defomin, Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista, Torre Avalon y zonas aledañas.
San Pedro Sula de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
CIR-L242: Bo. Concepción, Bo. Santa Anita, Bo. Santa Ana, Bo. San Fernando (oeste), Col. Ruíz (este), Bo. Morazán, Col. Las Vegas, Col. Esquipulas, Res. Andalucía, Col. Ideal, YKK Honduras, Acosa, Diunsa Super Store (Pizza Hut, Popeyes, T.G.I. Fridays, Little Caesar, Supermercado La Colonia), salida a La Lima, Estadio Jaime Villegas, campo de fútbol Sergio Amaya, Diacero, Centro de Salud Miguel Paz Barahona, Bo. Medina (norte), Bo. Suncery, Mercado Dandy, Mercado El Rápido, Mercado Medina, Bo. El Hipódromo.
CIR-L244: Col. Fernández Guzmán, Col. Tepeaca, Col. Aurora, Alucom, Megaplaza, Industrias Panavisión, Clínica Periférica IHSS Tepeaca, Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, La Libertad, Teletón, Col. Pastor Zelaya I y II, Bo. Cabañitas, Col. Flor del Valle (este), San José Cahsa, Col. El Triángulo, Col. Goybi, Cottonwise, Col. Valle de Sula (este).