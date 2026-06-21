Copeco emite alerta verde por onda tropical en cuatro departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió alerta verde para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá debido a los niveles de humedad en los suelos y por un período de 24 horas a partir de las 6:00 am del domingo 21 de junio de 2026. La medida fue anunciada en el boletín de alerta número 021-2026, donde se detalló que las condiciones meteorológicas están relacionadas con el ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el fenómeno genera abundante nubosidad, lluvias, chubascos débiles a moderados y actividad eléctrica en gran parte del país. Las precipitaciones tendrán mayores acumulados sobre las regiones de Occidente y Centro, de acuerdo con el pronóstico citado en el boletín, además de provocar niveles de humedad en los suelos superiores al 80%. Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o vados crecidos ante el incremento de caudales que puedan presentarse por las lluvias. También pidió mantener vigilancia en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, debido a las condiciones que pueden generarse por la saturación de los suelos.

Entre las recomendaciones emitidas se incluye asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento durante las tormentas, además de mantenerse informados mediante los canales oficiales. El boletín establece que la alerta verde permanecerá activa durante 24 horas en los cuatro departamentos señalados, mientras continúan las condiciones asociadas al paso de la onda tropical. Las autoridades solicitaron a la población atender las indicaciones de las autoridades locales y tomar precauciones ante posibles cambios en el comportamiento del clima.