Congreso Nacional implementa informes semanales sobre su agenda

La planificación técnica contempla un primer informe al inicio de las jornadas para perfilar los proyectos en agenda y un balance de cierre para explicar los alcances jurídicos y financieros de las normativas aprobadas en el hemiciclo.

Las autoridades del Poder Legislativo establecerán un sistema de dos comparecencias de prensa semanales para detallar las leyes ratificadas por los diputados y las iniciativas que ingresen a las comisiones de dictamen.

Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva del Congreso Nacional oficializó la adopción de una política permanente de rendición de cuentas orientada a transparentar la labor parlamentaria ante la opinión pública.

Los coordinadores de la mesa directiva señalaron que esta estructura de comunicación pretende dar mayor previsibilidad y facilitar la auditoría social de las sesiones del Congreso Nacional.

El mecanismo busca que la población conozca de manera oportuna el estado de las leyes de alto impacto comunitario antes de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

El dinamismo legislativo de las últimas sesiones plenarias derivó en la aprobación de un amplio paquete de decretos sobre infraestructura vial, asistencia médica, salvamento institucional y desarrollo productivo para el interior del país.

"Es un paso muy importante porque en 24 horas estaremos informando al pueblo hondureño de los proyectos aprobados en el Poder Legislativo y, en cinco días, estaremos dando a conocer cuáles son los temas pendientes que serán discutidos en la siguiente semana de trabajo", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso.

Entre los principales avances legislativos de la semana destaca la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y la Prevención de Invasiones en Honduras. La normativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el campo y fomentar las inversiones en las cadenas agroalimentarias nacionales.

Asimismo, los parlamentarios aprobaron la transferencia de 20 millones de lempiras para la construcción del bulevar Eddy Acosta, en Olanchito, Yoro, así como una partida de 1.3 millones de lempiras para culminar la sala funeraria pública en la colonia 24 de Mayo, en esa misma jurisdicción.

En el ámbito de las finanzas municipales, el pleno autorizó a la Alcaldía de Choluteca a suscribir nuevos mecanismos de reestructuración de su deuda pública con el sistema financiero.

La disposición busca aliviar las presiones presupuestarias de la comuna de la zona sur y sostener la prestación de los servicios públicos esenciales.

En materia deportiva y comunitaria, se validó la asignación de recursos para la rehabilitación y mejora del estadio Evaristo Najar Romero, en Monjarás, Marcovia. Además, se autorizó a la Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso, a adquirir una ambulancia para emergencias médicas.

"Esto transmite un mensaje claro de transparencia y compromiso con la población", precisó Ledezma.

El Legislativo también centró sus resoluciones en el rescate financiero de instituciones de servicio y fundaciones de asistencia social mediante incentivos fiscales y subsidios directos.

En ese sentido, autorizó el dictamen para exonerar a la Empresa de Correos de Honduras (Honducor) del pago del Impuesto Sobre Ventas (ISV), con el fin de inyectar liquidez y garantizar su operatividad logística.

De igual forma, los diputados ratificaron la condonación de una deuda de 6.2 millones de lempiras por consumo de energía eléctrica acumulada por la Región Departamental de Salud de Valle, así como un beneficio similar de 5.5 millones de lempiras a favor de la Fundación del Niño Quemado.

Las sesiones plenarias de esta semana cerraron con la condecoración con la Gran Cruz con Placa de Oro al ciudadano César Quintanilla, en reconocimiento a su trayectoria internacional en materia de justicia climática y educación ambiental.

Además, los congresistas instituyeron oficialmente la declaratoria del Día Nacional del Técnico en Radiología Médica en Honduras. Las autoridades del Congreso Nacional enfatizaron que el balance general demuestra una alta productividad de las bancadas en la canalización de proyectos orientados al desarrollo de las comunidades.