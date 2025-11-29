Condiciones secas en la mayor parte del país este domingo 30 de noviembre

El técnico explicó que “el transporte de humedad proveniente del Caribe generará precipitaciones débiles aisladas para regiones del norte y el oriente”, sin acumulados significativos.

Flores señaló que “dominan las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”, aunque adelantó que habrá variaciones en horas de la tarde y la noche debido al ingreso de humedad.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este domingo 30 de noviembre en la mayor parte del país, según el pronóstico divulgado por Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Las proyecciones también incluyen el estado de los mares. Flores indicó que “los oleajes de 1 a 3 pies para ambas costas” se mantendrán durante la jornada.

En cuanto a las temperaturas, para el Distrito Central se esperan máximas de 28°C y mínimas de 17°C, sin cambios relevantes respecto a días recientes.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Para la región central, Flores informó sobre máximas de 30°C y mínimas de 17°C, mientras que para la región solar mencionó “unas máximas de 30 y unas mínimas de 25”.

El norte del país tendrá uno de los ambientes más cálidos, con máximas de 31°C y mínimas de 21°C, de acuerdo con el pronóstico oficial del Cenaos.

En el oriente se prevén máximas de 31°C y mínimas de 18°C, condiciones acompañadas por la posibilidad de lluvias débiles durante la tarde o la noche.

La región sur registrará las temperaturas más altas del país, con máximas de 36°C y mínimas de 24°C, mientras que en el occidente el termómetro oscilará entre los 28°C de máxima y los 12°C de mínima.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).