¿Cómo estará el clima este domingo en Honduras? Temperaturas bajas y lluvias en varias zonas

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio hondureño experimentará este domingo lluvias débiles y dispersas en regiones del norte, noroccidente, oriente y algunas áreas del centro, debido a la influencia de una cuña de alta presión, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
En el resto del país predominarán condiciones secas, con mañanas frescas y tardes cálidas, manteniendo un clima estable en la mayor parte del territorio.
Will Ochoa, meteorólogo de Cenaos, explicó que “debido a una cuña de alta presión se estarán generando lluvias, lloviznas y chubascos”.
Agregó que la brisa proveniente del océano Pacífico en horas de la tarde podría provocar precipitaciones débiles en el sur del país.
Según los pronósticos por departamento, las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 35°C.
Los valores más altos se registrarán en Choluteca, Valle y Cortés, mientras que las zonas, como Intibucá, Copán y La Paz, tendrán mañanas más frescas.
En cuanto al oleaje, Cenaos indicó que se mantendrá dentro de lo normal en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca, con alturas entre 2 y 3 pies. La fase lunar es cuarto menguante, con salida del sol a las 5:53 a.m. y puesta a las 6:17 p.m.
