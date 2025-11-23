¿Cómo estará el clima este domingo en Honduras? Temperaturas bajas y lluvias en varias zonas

Tegucigalpa, Honduras.- El territorio hondureño experimentará este domingo lluvias débiles y dispersas en regiones del norte, noroccidente, oriente y algunas áreas del centro, debido a la influencia de una cuña de alta presión, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

En el resto del país predominarán condiciones secas, con mañanas frescas y tardes cálidas, manteniendo un clima estable en la mayor parte del territorio.

Will Ochoa, meteorólogo de Cenaos, explicó que “debido a una cuña de alta presión se estarán generando lluvias, lloviznas y chubascos”.