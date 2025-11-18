¿Habrá lluvias para este miércoles 19 de noviembre en el territorio hondureño?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras amanecerá este miércoles -19 de noviembre- bajo un panorama mayormente seco, con escasas probabilidades de lluvia y temperaturas que varían ampliamente entre regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico comparido por el meteorólogo Luis Fonseca, “se mantiene en las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”.

Sin embargo, agregó que existe “una probabilidad baja de algunas precipitaciones débiles aisladas en algunos sectores de la región oriental del país”.

El especialista detalló que los oleajes se mantienen estables. “Referente a los soleajes de uno a tres pies, tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca”, indicó al ampliar el informe sobre las condiciones marítimas.