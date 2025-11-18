¿Habrá lluvias para este miércoles 19 de noviembre en el territorio hondureño?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras amanecerá este miércoles -19 de noviembre- bajo un panorama mayormente seco, con escasas probabilidades de lluvia y temperaturas que varían ampliamente entre regiones del territorio nacional.
De acuerdo con el pronóstico comparido por el meteorólogo Luis Fonseca, “se mantiene en las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”.
Sin embargo, agregó que existe “una probabilidad baja de algunas precipitaciones débiles aisladas en algunos sectores de la región oriental del país”.
El especialista detalló que los oleajes se mantienen estables. “Referente a los soleajes de uno a tres pies, tanto para el litoral Caribe como para el golfo de Fonseca”, indicó al ampliar el informe sobre las condiciones marítimas.
Temperaturas en cada departamento
En cuanto a las temperaturas, el pronóstico sitúa al Distrito Central con máximas de 26 °C y mínimas de 17 °C, valores propios de la época y que se han mantenido constantes durante la semana.
Para la región central, las máximas alcanzarán los 30 °C y las mínimas rondarán los 20 °C, mientras que la región insular registrará máximas de 28 °C y mínimas de 26 °C, según el reporte oficial.
En la región norte, las temperaturas oscilarán entre 29 °C de máxima y 24 °C de mínima, marcado por condiciones generalmente cálidas durante las horas diurnas.
El oriente del país, donde existe la baja probabilidad de lluvias aisladas, experimentará máximas de 30 °C y mínimas de 18 °C, manteniendo un ambiente ligeramente más fresco en horas de la mañana.
Para el sur, se pronostican las temperaturas más elevadas del día, con máximas de 36 °C y mínimas de 24 °C, acompañadas de un ambiente seco predominante.
Finalmente, la región occidental registrará máximas de 28 °C y mínimas de 14 °C, convirtiéndose en la zona con los valores más bajos del país para la jornada.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).