Cohep pide que reducción del Estado se traduzca en mayor eficiencia para la inversión

La titular del Cohep, Anabel Gallardo, señaló que el sector privado espera menos trámites y mayor agilidad para invertir tras el anuncio de suprimir instituciones públicas

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 14:39
Cohep pide que reducción del Estado se traduzca en mayor eficiencia para la inversión

Anabel Gallardo consideró que “el achicamiento” del gobierno debe ir acompañado de mayor eficiencia administrativa.

 Foto: El HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, reaccionó al anuncio del Gobierno sobre la posible supresión de al menos 38 instituciones estatales y consideró que la medida debe ir acompañada de mayor eficiencia administrativa.

“Creo que esto de achicar el gobierno también es hacerlo más eficiente, porque el sector privado hoy en día espera que sea un gobierno más eficiente", pidió Gallardo ante los medios de comunicación.

Agregó que la esperanza del sector privado es que en este nuevo periodo de gobierno "toda la tramitología que hacemos para inversión sea más ágil, más rápida, para poder seguir invirtiendo”.

Gallardo enfatizó que la reducción del aparato estatal debe traducirse en procesos más simples y ágiles para el sector productivo, especialmente en los trámites vinculados a la inversión.

Cabe destacar que, horas antes, la designada presidencial María Antonieta Mejía informó que el Ejecutivo evalúa la supresión de unas 38 instituciones.

Entre la reducción destacan distintos programas y proyectos que, según Mejía, no cumplen funciones para mejorar los servicios públicos y generan carga financiera.

La funcionaria explicó que el presupuesto general aún no ha sido enviado al Congreso Nacional (CN) debido al impacto de las demandas laborales, las cuales —según dijo— continúan afectando las finanzas públicas.

El Gobierno también ha señalado que el proceso incluiría mecanismos para respetar los derechos laborales y promover retiros voluntarios.

