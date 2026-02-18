Cohep pide que reducción del Estado se traduzca en mayor eficiencia para la inversión

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, reaccionó al anuncio del Gobierno sobre la posible supresión de al menos 38 instituciones estatales y consideró que la medida debe ir acompañada de mayor eficiencia administrativa.

“Creo que esto de achicar el gobierno también es hacerlo más eficiente, porque el sector privado hoy en día espera que sea un gobierno más eficiente", pidió Gallardo ante los medios de comunicación.

Agregó que la esperanza del sector privado es que en este nuevo periodo de gobierno "toda la tramitología que hacemos para inversión sea más ágil, más rápida, para poder seguir invirtiendo”.