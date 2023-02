CNA advierte escenarios que veremos en la elección de nueva Corte Suprema de Justicia

De acuerdo al CNA, el primer escenario es el rompimiento

constitucional ante la falta de consensos en la aprobación de la nómina presentada el pasado 25 de enero por Libre. Como se prevé que el escenario se repita y la nómina fracase, “Libre podría declarar el rompimiento del orden constitucional, el plan es responsabilizar a las bancadas que se opusieron” a esa nómina, señala el CNA a través de un video.

Castellanos explicó que la Constitución no señala qué procede cuando no se da la elección ese día (25 de enero) por no lograrse la mayoría calificada, por lo que la opción que queda es el voto directo y secreto, las veces que sea necesario.