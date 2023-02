Yani Rosenthal dice no dudar del liberalismo de Milton Jiménez previo a elección de Corte Suprema de Justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal , dijo no tener dudas sobre el liberalismo de Milton Jiménez Puerto en las horas previas al segundo intento por elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ante esto, Yani Rosenthal se refirió al tema aclarando que el exfuncionario de gobierno ha permanecido en las filas liberales tras el golpe de Estado, el cual marcó una ruptura en dicha institución.

“El gobierno de Mel Zelaya era Liberal y fui compañero del susodicho, quien era el canciller y yo el ministro de la Presidencia. Tras el golpe de Estado ambos nos quedamos en el Partido Liberal. Milton me apoyó a mí en las internas y aparece en el censo liberal su voto” afirmó.

Además, Rosenthal consideró a Jiménez Puerto como un voto duro del liberalismo, mencionando que desde hace 28 años permanece en los registros del partido.

“Nosotros no cuestionamos su liberalismo, pero si hay otros partidos que están cuestionando su cercanía con Mel Zelaya de quien no niega es su amigo, así como lo son otros liberales. Yo no tengo duda del liberalismo de Milton Jiménez Puerto”, sentenció Rosenthal.