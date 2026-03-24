CN aprueba sanciones para diputados que no asistan a sesión y que ejecuten actos violentos

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de hacer que los diputados cumplan con su deber de asistir a cada una de las sesiones en el Congreso Nacional, se aprobó una resolución orientada a castigar a quienes no lo hagan.

Además, la resolución aprobada también sancionará a los parlamentarios que cometan actos reñidos con el orden y el decoro dentro de la cámara legislativa; esto derivado de los últimos acontecimientos en el marco de la presentación de la denuncia del juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya.

La Junta Directiva, mediante los asistentes de cámara verificará por los métodos existentes, la asistencia o no de los congresistas, y se declarará curul vacío, si el diputado suplente tampoco está ocupando ese puesto. El secretario hará contar esa circunstancia en un acta correspondiente a ese día de ausencia.

En tales casos no se pagará el salario correspondiente a ese día de inasistencia, sin perjuicio de las responsabilidades constitucionales o disciplinarias que pudieran derivarse conforme al artículo 197 de la Constitución de la República, manda la resolución aprobada este día.