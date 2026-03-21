Clima mayormente seco, con lluvias aisladas en varias zonas del país este domingo

El pronosticador de turno, Luis Fonseca, explicó que el comportamiento del clima estará influenciado por el ingreso de humedad desde el mar Caribe impulsado por el viento del noreste.

Tegucigalpa.- Honduras registrará condiciones mayormente secas este domingo 22 de marzo, con lluvias débiles y aisladas en algunas zonas del país, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

“El estado del tiempo para el domingo 22 de marzo, es el siguiente. Condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional”, detalló Fonseca.

El experto agregó que “el viento del noreste estará transportando humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, lo cual va a estar produciendo algunas precipitaciones débiles pero muy aisladas en algunos sectores del norte y del noroccidente del país”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reportan oleajes estables tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

“Referente a los oleajes de 1 a 3 pies, tanto para el Caribe como para el Golfo de Fonseca”, precisó el pronosticador de Cenaos.

Sobre las temperaturas, en el Distrito Central se espera una máxima de 26 C° y una mínima de 14 C°, mientras que en la región central se registrarán valores de hasta 28 C° y mínimas de 26 C°.

Para la región insular se prevé una máxima de 27 C° y mínima de 24 C°, mientras que en el norte del país las temperaturas alcanzarán los 26 C° como máximo y descenderán hasta los 20 C°.

En la región oriental se esperan temperaturas más elevadas, con máximas de 30 C° y mínimas de 14 C°, en tanto que el sur continuará siendo la zona más cálida con registros de hasta 38 C° y mínimas de 24 C°.

Finalmente, en el occidente del país se reportarán temperaturas más frescas, con máximas de 26 C° y mínimas que podrían bajar hasta los 10 C°.

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