Claustro de Profesores en contra de inclusión de Tirza Flores Lanza en lista de magistrados a la CSJ; ella responde señalamientos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Waldo Rivera, representante del Claustro de Profesores de Derecho, anunció que no evaluaron a Tirza Flores Lanza , hermana del asesor presidencial Enrique Flores Lanza, en el proceso de elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Cabe destacar que uno de los requisitos era entregar la copia fotostática autenticada del título de Exequátur de Notario. Por lo que el miembro de la Junta Nominadora explicó que “no quiere decir que no sea notario, lo que falta es el certificado formal, porque aparece una acta de juramentación en la CSJ de ella, pero no aparece un número asignado de exequátur”.

“Habíamos requerido a la Junta Nominadora que se emitiera un oficio a la Corte Suprema de Justicia para que nos enviara el número de exequátur y el título que corresponde, el certificado, no obtuvimos una respuesta, por lo tanto nosotros tuvimos que emitir un voto particular en el sentido de que ella no acreditó su certificado”, agregó el togado.

Tras ser electa entre las 23 mujeres que continúan en la carrera para convertirse en magistradas del Poder Judicial, Rivera como miembro propietario de la Junta Nominadora, aclaró que “salvamos de nuestra responsabilidad. Hay algunas referencias a las responsabilidades de los funcionarios públicos de revisar concretamente y cumplir con la ley”.

