Mario Urquía: “Necesitamos magistrados que contribuyan a rescatar el sistema de justicia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Junta Nominadora, Mario Urquía, hizo un llamado al Congreso Nacional para elegir a magistrados que rescaten el estado de derecho y el sistema de justicia una vez hayan asumido su cargo en el Poder Judicial.

Durante la conferencia de prensa realizada para entregar el listado final de 45 candidatos a ser los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Urquía destacó la labor realizada por cada uno de los integrantes del ente de selección, señalando que dicha Junta Nominadora deja un legado de cara a futuras elecciones de este tipo.

“Honduras no necesita magistrados que se escondan o se escuden en tecnicismos para no combatir la corrupción, para no combatir la venta de la soberanía, para no defender los principios republicanos y democráticos. Nosotros requerimos como sociedad de magistrados de nuevo tipo, de magistrados realmente comprometidos con Honduras que a través de sus resoluciones valientes contribuya a rescatar y restaurar el Estado de derecho y sistema de justicia”, señaló el titular de la Junta Nominadora.