En Honduras se reporta la circulación de más de 80 vehículos eléctricos

“Con la venta de carros yo no voy a ganar, con la venta de cada carro voy a generar un margen para poner una estación de carga en cada lugar del país. Por eso están apareciendo las estaciones de carga a lo largo y ancho del país”, manifestó el extitular del BCIE, quien asegura que desde que usa carro eléctrico ha observado una reducción del 90% en sus gastos de movilidad.

En paralelo a la empresa de Mossi, la compañía Vehículos Eléctricos S.A (Vesa) -distribuidor de automóviles Tesla- ha colocado otras estaciones de carga que entre todas hay alrededor de 30 unidades.

“El país no se ha quedado de brazos cruzados, pero nos hace falta un marco jurídico. En Guatemala, El Salvador y Costa Rica cuando uno importa un carro eléctrico no hay ningún arancel por su efecto positivo también en las finanzas públicas. En Honduras cobran dos impuestos: el Impuesto Sobre Venta que es el 15% y el Impuesto Selectivo al Consumo que es 10%”, detalló.

Las empresas que forman parte de Asomoveh (Solmeca, iMotors y Vesa) esperan que el Congreso Nacional apruebe una ley con el objetivo de ofrecer incentivos fiscales, seguridad y certidumbre jurídica a los vendedores y compradores que aspiran a reducir los costos e independizarse del consumo de combustibles fósiles.

Mossi indicó que “las grandes empresas no van a arriesgarse a vender un carro eléctrico en un país donde no hay reglas. Eso crea inseguridad jurídica sobre el si el carro que va a distribuir no violenta una norma jurídica y pone a Honduras en una relativa desventaja en Centroamérica, donde casi todos los países tienen una norma. La iniciativa de ley en la que está trabajando la Secretaría de Energía es muy buena y ojalá la pueda elevar a la Presidencia de la República y la remita al Congreso Nacional”.

En entrevista con EL HERALDO, también explicó que la Secretaría de Energía “tiene muy bien hecha la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y ha buscado la asistencia adecuada de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y la asesoría de Costa Rica que tiene la mejor práctica en Centroamérica”.