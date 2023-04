Centrales obreras se reportan listas para marchar en el Día Internacional del Trabajador

“La principal consiga es el no a lo que es el trabajo parcial , no vamos a permitir que se reforme el artículo 328 del código del trabajador”, dijo Vásquez.

Esto es en referencia a la propuesta de ley que el diputado del Partido Liberal (PL) , Mauricio Villeda, presentó en el Congreso Nacional que consiste en una enmienda al Artículo 328 del Código de Trabajo para crear el empleo temporal con “beneficios irracionales”.

Otras de las premisas de la marcha será exigir al gobierno que bajen de costo a la canasta básica “porque los obreros no alcanzan a cubrir con sus bajos sueldos y el alto costo de vida”.

“En Honduras no vamos a apoyar, no vamos a tolerar un golpe de Estado. Por eso decimos que un golpe de Estado en Honduras, nunca más, no estamos preparados”, es otra de las consignas de las marchas, manifestó, por su parte, Wilson Carrasco, de las centrales obreras, de las maquilas en Cortés.