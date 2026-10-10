Casa Morazán denuncia el abandono del gobierno y multas de la alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- El cierre de la Casa Morazán durante parte del feriado Morazánico desató cuestionamientos de capitalinos que esperaban visitar el espacio dedicado a la memoria del prócer hondureño. Ante las críticas, el secretario ejecutivo de la institución, Carlos Turcios, denunció a través de las redes sociales la falta de apoyo gubernamental, problemas de seguridad y hasta multas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) por limpiar los alrededores del inmueble. La controversia surgió luego de que el recinto permaneciera cerrado al público desde el mediodía del miércoles 7 de octubre, en una semana marcada por la movilización de turistas hondureños hacia distintos destinos, incluido El Salvador, donde recientemente se inauguró un nuevo mausoleo para resguardar los restos de Francisco Morazán.

En una publicación, Turcios aclaró que la Casa Morazán sí atendió visitantes el lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre, aunque únicamente de 8:00 de la mañana al mediodía. Según detalló, recibieron un promedio de 320 personas por día, una cifra inferior a las 500 o 600 visitas diarias que, aseguró, registran en condiciones normales. El secretario ejecutivo atribuyó el horario reducido a la falta de personal y al escaso respaldo de las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También señaló que el Centro Histórico de Tegucigalpa enfrenta problemas de inseguridad que afectan tanto a quienes visitan la zona como a los espacios culturales que funcionan en ella. “No trabajamos a tiempo completo en estos días por el poco personal que tenemos y por no contar con el apoyo necesario de las autoridades. El Centro Histórico de Tegucigalpa no es seguro y nuestros espacios, dedicados al arte, la cultura y la historia nacional, también son vulnerables”, manifestó el secretario ejecutivo de la Casa Morazán.

Una de las denuncias más llamativas está relacionada con las sanciones municipales. Turcios afirmó que el personal de la institución limpia con agua y jabón las áreas exteriores que colindan con la calle peatonal, donde, según expuso, algunas personas realizan sus necesidades fisiológicas, pero aseguró que esas labores han derivado en multas de la comuna capitalina. El funcionario también cuestionó la cobertura informativa sobre el recinto. Sostuvo que la institución desarrolla actividades cívicas, educativas, culturales y artísticas, pero lamentó que estas reciban poca atención, a diferencia de la polémica por el cierre durante el feriado.

La discusión sobre la Casa Morazán ocurre mientras Honduras enfrenta cuestionamientos por la salida de turistas hacia El Salvador durante la Semana Morazánica. "Considero, que nosotros, los hondureños, estamos en el mejor momento para realizar las rectificaciones honrosas. La vida sigue, hermanos Morazanistas centroamericanos; los esperamos siempre en la Casa de Morazán", indicó la institución.

Espeacio de la momoria