Carlentón Dávila se defiende por presunta entrega irregular de credenciales en la Flor del Campo

Tegucigalpa, Honduras.- Una de las custodias asignadas a un centro de votación de la colonia Flor del Campo denunció que el candidato a diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU), Carlentón Dávila, llegó molesto a un centro educativo para entregar credenciales a su personal en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

El incidente fue denunciado en la escuela República de Israel de la colonia Flor del Campo.

"El diputado traía unas credenciales y quería poner a los de su partido, en esta ocasión el partido PINU", denunció Kimberly Ruiz.

Seguidamente, aseguró que el candidato a diputado "se molestó y sacó unas credenciales de unas personas que iba a colocar en las aulas y cometió la incidencia de sacar unas credenciales en blanco y se llenaron con lápiz normal".