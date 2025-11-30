  1. Inicio
  2. · Honduras

Carlentón Dávila se defiende por presunta entrega irregular de credenciales en la Flor del Campo

El candidato a diputado del PINU, Carletón Dávila, explicó que las credenciales en blanco utilizadas eran parte del proceso de asignación de su personal en las JRV y negó cualquier irregularidad

  • 30 de noviembre de 2025 a las 15:41
Carlentón Dávila se defiende por presunta entrega irregular de credenciales en la Flor del Campo

Denunciaron que un candidato a diputado intentó entregar credenciales a personas de su partido para integrarlas en las Juntas Receptoras de Votos, pero él se defendió. Aquí los detalles.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una de las custodias asignadas a un centro de votación de la colonia Flor del Campo denunció que el candidato a diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU), Carlentón Dávila, llegó molesto a un centro educativo para entregar credenciales a su personal en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

El incidente fue denunciado en la escuela República de Israel de la colonia Flor del Campo.

"El diputado traía unas credenciales y quería poner a los de su partido, en esta ocasión el partido PINU", denunció Kimberly Ruiz.

Seguidamente, aseguró que el candidato a diputado "se molestó y sacó unas credenciales de unas personas que iba a colocar en las aulas y cometió la incidencia de sacar unas credenciales en blanco y se llenaron con lápiz normal".

Denuncian que Dávila intentó imponer a miembros del PINU en JRV

Ruiz aseguró que ya se levantó un acta de lo sucedido y se envió al Consejo Nacional Electoral (CNE); sin embargo, no han recibido respuesta debido a que las líneas están saturadas.

"Al momento de que me asignaron el aula para estar como custodio, se les brindó la atención a las personas que él traía y sacó sus credenciales en blanco y las llenaron".

Tras las denuncias, el candidato Carlentón Dávila, aseguró que únicamente estaban asignando a las personas a sus respectivas urnas.

"Ella quería que llenáramos otra credencial y no la que yo quiero, la que nosotros habíamos programado para nuestro partido", aclaró.

"Ninguna otra persona tiene que decir qué voy a hacer yo, ninguna persona tiene que decidir", dijo, explicando que las credenciales el CNE las entrega en blanco.

Video: incidente violento en Danlí durante las elecciones

"Vienen vacías porque cuando uno las llena, si alguien no viene, no puede entregarlas con borrones. Yo decidí en qué JRV está cada persona", dijo Carletón.

En este centro educativo también se están presentando incidencias con el sistema biométrico debido a problemas de conectividad con uno de los proveedores. "La línea Tigo no está dando y en esta ocasión Claro sí está funcionando normal".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias