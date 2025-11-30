Cachetadas y empujones: incidente violento en Danlí durante elecciones generales

El Paraíso, Honduras.- Durante la jornada electoral de este domingo 30 de noviembre se registró un incidente violento en el Centro de Educación Básica Francisco Morazán, ubicado en la colonia Nueva Esperanza, en Danlí.
De acuerdo con el testimonio de los custodios asignados al centro educativo, la disputa comenzó cuando una mujer se dio cuenta de que no podía votar en ese centro educativo, ya que sus datos no aparecían en el sistema biométrico.
La mujer en cuestión tiene identidad hondureña y reside en España, pero fue asignada para votar en Santa Bárbara, según informaron custodios asignados a la Junta Receptora de Votos (JRV) de la mesa donde ocurrió el incidente.
Una de las observadoras mencionó que desde tempranas horas reportaron que una simpatizante de Libre e integrante de la mesa electoral, no aparecía bien acreditada, y que se encontraba generando más caos.
"El asunto es que ellos levantaron la incidencia, permitieron que continuara, pero cuando buscaron si ella estaba acreditada aquí, nadie le dio respuesta, a pesar de que tiene una credencial", informó la observadora.
La fémina, que no pudo ejercer el voto, le lanzó una potente cachetada a uno de los miembros de mesa, generando empujones y palabreo entre ambas partes. El momento quedó captado en video y se ha vuelto viral en redes sociales.
Las personas que se encontraban en el lugar intentaron separar a la mujer y al hombre para evitar que se siguieran agrediendo.
De momento, observadores se mantienen a la expectativa que del proceso electoral no siga retrasándose en el lugar debido a este tipo de incidencias que se reportaron desde tempranas horas.