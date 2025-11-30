Cachetadas y empujones: incidente violento en Danlí durante elecciones generales

El Paraíso, Honduras.- Durante la jornada electoral de este domingo 30 de noviembre se registró un incidente violento en el Centro de Educación Básica Francisco Morazán, ubicado en la colonia Nueva Esperanza, en Danlí.

De acuerdo con el testimonio de los custodios asignados al centro educativo, la disputa comenzó cuando una mujer se dio cuenta de que no podía votar en ese centro educativo, ya que sus datos no aparecían en el sistema biométrico.

La mujer en cuestión tiene identidad hondureña y reside en España, pero fue asignada para votar en Santa Bárbara, según informaron custodios asignados a la Junta Receptora de Votos (JRV) de la mesa donde ocurrió el incidente.