Lo que más destaca la prensa internacional sobre las elecciones Honduras 2025

Medios de alcance mundial como CNN en Español, France 24 y DW han puesto énfasis en el ambiente en el que se desarrolla la votación. CNN mantiene transmisiones en vivo sobre los centros de votación, mientras France 24 resalta que Honduras decide entre continuar con un proyecto de izquierda o regresar a un esquema bipartidista tradicional. DW, por su parte, contextualiza el proceso con base en sondeos y en la fuerte competencia entre Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla.